https://sputnik-georgia.ru/20220621/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--chem-torguet-gruziya-267669114.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия

Экспорт из Грузии за пять месяцев вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T09:01+0400

2022-06-21T09:01+0400

2022-06-21T09:01+0400

грузия

новости

статистика

экономика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0e/252582536_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_d0a246bbb5aa6d64016e968b73dca516.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2022 года вырос на 37,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 2,1 миллиарда долларов – на 35,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что на 37,3% больше данных за январь-май 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 39,4% больше аналогичного показателя за первые пять месяцев 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-мае 2022 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 232,2%, ферросплавов – на 98%, медных руд и концентратов– на 42,5%, сообщает "Сакстат".В то же время экспорт с начала 2022 года упал на спиртные напитки – на 30,2%, на 22,2% упал экспорт минеральных вод, а также на 3,7% – вин.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 134,5%, изделий из стали – на 136,0%, нефтепродуктов – на 80,3%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 1 024,7 миллиона долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Болгария, Германия Украина и Италия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"