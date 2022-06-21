Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморский батумский морской порт
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт из Грузии за пять месяцев вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2022 года вырос на 37,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 2,1 миллиарда долларов – на 35,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года
© Sputnik
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что на 37,3% больше данных за январь-май 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 39,4% больше аналогичного показателя за первые пять месяцев 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
В январе-мае 2022 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 232,2%, ферросплавов – на 98%, медных руд и концентратов– на 42,5%, сообщает "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года, экспорт
© Sputnik
В то же время экспорт с начала 2022 года упал на спиртные напитки – на 30,2%, на 22,2% упал экспорт минеральных вод, а также на 3,7% – вин.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года, импорт
© Sputnik
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 134,5%, изделий из стали – на 136,0%, нефтепродуктов – на 80,3%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 1 024,7 миллиона долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года, страны
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2022 года, страны
© Sputnik
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Болгария, Германия Украина и Италия.