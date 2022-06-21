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https://sputnik-georgia.ru/20220621/vystavka-rabot-abkhazskogo-khudozhnika-o-lyubvi-otkrylas-v-muzee-signakhi-267685989.html
Выставка работ абхазского художника о любви открылась в музее Сигнахи
Выставка работ абхазского художника о любви открылась в музее Сигнахи
Экспозиция посвящена любви и грузино-абхазским отношениям 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T14:00+0400
2022-06-21T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Выставка картин абхазского художника и дизайнера Ники (Николая) Эмухвари под названием "Сара Бара Бзиа Бзбоит" ("Я тебя люблю") проходит в Национальном музее Сигнахи (регион Кахети).Персональная выставка талантливого абстракциониста пронизана темой любви, а также посвящена теме грузино-абхазских отношений. На экспозиции гости смогут увидеть 30 живописных работ художника."Первый месседж, который есть в моих рисунках – это открытый разум и любовь. Я хочу, чтобы люди почувствовали это – любовь в мире, любовь народа и, в первую очередь, в наших семьях. Везде. Мы должны жить вместе! Мы должны понимать друг друга. Я думаю, это самое главное", – говорит художник.Помимо выставки Эмухвари, в Сигнахском музее также запланированы мастер-классы с участием художника для местных школьников. Сама же экспозиция продлится до 31 июля включительно.Ника Эмухвари – молодой художник и архитектор. Родом из Сухуми. Эмухвари получил образование в Москве, в 2004 году поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ).После этого Ника работал архитектором в Московской Государственной реставрационной архитектурной мастерской, а позже отправился в Тбилиси, где тоже продолжил работать по профессии.Однако в 2014 году Ника Эмухвари оставил архитектурную карьеру и перебрался в Торонто (Канада), где занялся строительным бизнесом и созданием дизайнерских проектов.Спустя несколько лет Эмухвари вновь вернулся к живописи. Сегодня его картины находятся в частных коллекциях Канады, России, Голландии, Грузии, Абхазии, Греции и Израиля."Абстракция – это прежде всего замысел, а точнее, умение передать свой замысел на холст, – сказал художник в одном из своих последних интервью. – Мы не можем просто разлить краску и получить хороший результат. В лучшем случае это будет красивое пятно, за которым ничего не стоит. Абстракция – это та же живопись, натурой которой служат наши чувства и эмоции".
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грузинские художники, культура, грузия, новости, тбилиси, сухуми, сигнахи

Выставка работ абхазского художника о любви открылась в музее Сигнахи

14:00 21.06.2022
© StringerВид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
© Stringer
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Экспозиция посвящена любви и грузино-абхазским отношениям
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Выставка картин абхазского художника и дизайнера Ники (Николая) Эмухвари под названием "Сара Бара Бзиа Бзбоит" ("Я тебя люблю") проходит в Национальном музее Сигнахи (регион Кахети).
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
Персональная выставка талантливого абстракциониста пронизана темой любви, а также посвящена теме грузино-абхазских отношений. На экспозиции гости смогут увидеть 30 живописных работ художника.
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
"Первый месседж, который есть в моих рисунках – это открытый разум и любовь. Я хочу, чтобы люди почувствовали это – любовь в мире, любовь народа и, в первую очередь, в наших семьях. Везде. Мы должны жить вместе! Мы должны понимать друг друга. Я думаю, это самое главное", – говорит художник.
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
Помимо выставки Эмухвари, в Сигнахском музее также запланированы мастер-классы с участием художника для местных школьников. Сама же экспозиция продлится до 31 июля включительно.
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
Ника Эмухвари – молодой художник и архитектор. Родом из Сухуми. Эмухвари получил образование в Москве, в 2004 году поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ).
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
После этого Ника работал архитектором в Московской Государственной реставрационной архитектурной мастерской, а позже отправился в Тбилиси, где тоже продолжил работать по профессии.
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
Однако в 2014 году Ника Эмухвари оставил архитектурную карьеру и перебрался в Торонто (Канада), где занялся строительным бизнесом и созданием дизайнерских проектов.
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
Спустя несколько лет Эмухвари вновь вернулся к живописи. Сегодня его картины находятся в частных коллекциях Канады, России, Голландии, Грузии, Абхазии, Греции и Израиля.
© Courtesy of Nikolai EmukhvariХудожник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Художник Ника (Николай) Эмухвари и его работы
© Courtesy of Nikolai Emukhvari
"Абстракция – это прежде всего замысел, а точнее, умение передать свой замысел на холст, – сказал художник в одном из своих последних интервью. – Мы не можем просто разлить краску и получить хороший результат. В лучшем случае это будет красивое пятно, за которым ничего не стоит. Абстракция – это та же живопись, натурой которой служат наши чувства и эмоции".
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