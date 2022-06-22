https://sputnik-georgia.ru/20220622/assotsiatsiya-molodykh-yuristov-gruzii-obzhaluet-pravila-dopuska-uchenykh-v-natsmuzey-267725703.html

Ассоциация молодых юристов Грузии обжалует правила допуска ученых в Нацмузей

Ассоциация молодых юристов Грузии обжалует правила допуска ученых в Нацмузей

Оспариваемая норма наделяет дирекцию Нацмузея полномочиями принимать решение о допуске исследователей в музей 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T15:50+0400

2022-06-22T15:50+0400

2022-06-22T15:50+0400

национальный музей грузии

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Ассоциация молодых юристов Грузии обжалует правила допуска исследователей в Национальный музей Грузии в Конституционном суде.Ассоциация молодых юристов Грузии подала конституционную жалобу на министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани от имени искусствоведа Екатерины Кикнадзе в Конституционный суд.Оспариваемая норма наделяет дирекцию Национального музея полномочиями принимать решение о допуске исследователей в музей, но не определяет критерии, по которым должно приниматься решение.Подобные критерии не определены ни в каких других законодательных актах. По мнению ассоциации, в таком случае полномочия директората не ограничены, что создает возможность злоупотреблений в отношении исследователей.На этом основании ассоциация просит признать оспариваемую норму неконституционной в связи с 18-й статьей Конституции Грузии, защищающей право на доступ к публичной информации.

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национальный музей грузии, тея цулукиани, грузия, новости, общество, конституционный суд грузии