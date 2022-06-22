https://sputnik-georgia.ru/20220622/delo-protiv-credit-suisse-ubytki-ivanishvili-sostavili-607-mln-267739520.html

Дело против Credit Suisse: убытки Иванишвили составили $607 млн

Дело против Credit Suisse: убытки Иванишвили составили $607 млн

Кроме Бермудских островов, Иванишвили судится с Credit Suisse в Сингапуре и Новой Зеландии 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T19:01+0400

2022-06-22T19:01+0400

2022-06-22T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Размер убытка миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили из-за мошеннической схемы бывшего менеджера швейцарского банка Credit Suisse Патрика Лескодрона составил 607 миллионов долларов, сообщает издание Bloomberg.Цифра была названа во вторник в ходе заседания суда Бермудских островов, который рассматривает иск Иванишвили против Credit Suisse. Еще три месяца назад убытки Иванишвили оценивались в 553 миллиона долларов.При этом, адвокат заявил, что, несмотря на то, что требования Иванишвили и являются обоснованными, его убытки могут не быть покрыты со счета компании из-за особенностей местного законодательства.С 2000 года на Бермудских островах действует закон о компаниях с раздельными счетами, который допускает разделение активов и пассивов организации на разные счета.Окончательное решение суда станет известно позднее.Ответчиком по иску Иванишвили на Бермудах проходит Credit Suisse Life – подразделение банка по страхованию жизни. Грузинский миллиардер утверждает, что понес убытки из-за действий экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона.Дело о мошенничестве против Лескодрона было открыто в 2016 году. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к 5 пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Кроме Бермудских островов, Иванишвили судится с Credit Suisse в Сингапуре и Новой Зеландии. В марте он в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов.Выигранный судБидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.

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