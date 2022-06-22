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"Это историческое письмо"- экс-президент Грузии написал лидерам стран ЕС
"Это историческое письмо"- экс-президент Грузии написал лидерам стран ЕС
Письмо подписали бывшие президенты и председатели парламента Грузии 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T18:41+0400
2022-06-22T18:41+0400
2022-06-22T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили передал послу Евросоюза Карлу Харцелю письмо, адресованное 27 лидерам стран ЕС, с просьбой предоставить стране статус кандидата на вступление в объединение.Окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня.Письмо, составленное Маргвелашвили, подписали третий президент Грузии Михаил Саакашвили и бывшие спикеры парламента: Акакий Асатиани, Нино Бурджанадзе, Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили.Что касается третьей возможности, то, по словам Маргвелашвили, это "освобождение политзаключенных" - экс-президента Михаила Саакашвили и директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Нварамия.Он отметил, что письмо не подписали действующий президент Саломе Зурабишвили и лидеры правящей партии "Грузинская мечта"."Кто-то от лица президента прислал мне позицию, что президент уже направила такое письмо. Однако хочу подчеркнуть, что это историческое письмо, которое подписали бы мы все вместе. Будущее Грузии и ее историческая перспектива важнее, чем судьба всех нас", — сказал Маргвелашвили.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.
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политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, нино бурджанадзе, украина, молдова, совет европы, еврокомиссия
"Это историческое письмо"- экс-президент Грузии написал лидерам стран ЕС
18:41 22.06.2022 (обновлено: 19:22 22.06.2022)
Письмо подписали бывшие президенты и председатели парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили передал послу Евросоюза Карлу Харцелю письмо, адресованное 27 лидерам стран ЕС, с просьбой предоставить стране статус кандидата на вступление в объединение.
Окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня.
"Я увидел три возможности в этом направлении. Первое - это позиция общества, которая была превосходно выражена позавчера (многотысячная акция в Тбилиси за евроинтеграцию - ред.). Второе - было выражение единства высокопоставленных чиновников политического класса",- сказал Маргвелашвили.
Письмо, составленное Маргвелашвили, подписали третий президент Грузии Михаил Саакашвили и бывшие спикеры парламента: Акакий Асатиани, Нино Бурджанадзе, Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили.
Что касается третьей возможности, то, по словам Маргвелашвили, это "освобождение политзаключенных" - экс-президента Михаила Саакашвили и директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Нварамия.
"До 24-го числа есть еще три дня, если Саакашвили отпустят на лечение и отпустят Гварамия, на мой взгляд, это будет серьезный аргумент. Я не знаю, что важнее - тюремное заключение Гварамия за неправильное использование автомобиля или европейская перспектива Грузии", - сказал Маргвелашвили.
Он отметил, что письмо не подписали действующий президент Саломе Зурабишвили и лидеры правящей партии "Грузинская мечта".
"Кто-то от лица президента прислал мне позицию, что президент уже направила такое письмо. Однако хочу подчеркнуть, что это историческое письмо, которое подписали бы мы все вместе. Будущее Грузии и ее историческая перспектива важнее, чем судьба всех нас", — сказал Маргвелашвили.
Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.