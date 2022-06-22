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"Это историческое письмо"- экс-президент Грузии написал лидерам стран ЕС

"Это историческое письмо"- экс-президент Грузии написал лидерам стран ЕС

Письмо подписали бывшие президенты и председатели парламента Грузии 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T18:41+0400

2022-06-22T18:41+0400

2022-06-22T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили передал послу Евросоюза Карлу Харцелю письмо, адресованное 27 лидерам стран ЕС, с просьбой предоставить стране статус кандидата на вступление в объединение.Окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня.Письмо, составленное Маргвелашвили, подписали третий президент Грузии Михаил Саакашвили и бывшие спикеры парламента: Акакий Асатиани, Нино Бурджанадзе, Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили.Что касается третьей возможности, то, по словам Маргвелашвили, это "освобождение политзаключенных" - экс-президента Михаила Саакашвили и директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Нварамия.Он отметил, что письмо не подписали действующий президент Саломе Зурабишвили и лидеры правящей партии "Грузинская мечта"."Кто-то от лица президента прислал мне позицию, что президент уже направила такое письмо. Однако хочу подчеркнуть, что это историческое письмо, которое подписали бы мы все вместе. Будущее Грузии и ее историческая перспектива важнее, чем судьба всех нас", — сказал Маргвелашвили.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, нино бурджанадзе, украина, молдова, совет европы, еврокомиссия