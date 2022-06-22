https://sputnik-georgia.ru/20220622/godovaya-inflyatsiya-v-kanade-dostigla-maksimuma-s-1983-goda-267737761.html

Годовая инфляция в Канаде достигла максимума с 1983 года

Годовая инфляция в Канаде достигла максимума с 1983 года

Показатель за прошлый месяц стал рекордным с января 1983 года 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T18:00+0400

2022-06-22T18:00+0400

2022-06-22T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Годовая инфляция в Канаде по итогам мая ускорилась до 7,7% с 6,8% в апреле, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистического центра страны.Отмечается, что в мае потребительские цены в Канаде выросли на 1,4% после увеличения на 0,6% месяцем ранее.За исключением цен на бензин инфляция в годовом выражении составила 6,3% после 5,8% в апреле. Цены на продовольствие в Канаде увеличились на 8,8% в годовом выражении и на 0,8% - в месячном. Энергия в Канаде за год подорожала на 34,8%, за месяц – на 8,5%.

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экономика, новости, в мире, канада