https://sputnik-georgia.ru/20220622/godovaya-inflyatsiya-v-kanade-dostigla-maksimuma-s-1983-goda-267737761.html
Годовая инфляция в Канаде достигла максимума с 1983 года
Годовая инфляция в Канаде достигла максимума с 1983 года
Показатель за прошлый месяц стал рекордным с января 1983 года 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T18:00+0400
2022-06-22T18:00+0400
2022-06-22T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Годовая инфляция в Канаде по итогам мая ускорилась до 7,7% с 6,8% в апреле, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистического центра страны.Отмечается, что в мае потребительские цены в Канаде выросли на 1,4% после увеличения на 0,6% месяцем ранее.За исключением цен на бензин инфляция в годовом выражении составила 6,3% после 5,8% в апреле. Цены на продовольствие в Канаде увеличились на 8,8% в годовом выражении и на 0,8% - в месячном. Энергия в Канаде за год подорожала на 34,8%, за месяц – на 8,5%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, в мире, канада
Годовая инфляция в Канаде достигла максимума с 1983 года
Показатель за прошлый месяц стал рекордным с января 1983 года
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik.
Годовая инфляция в Канаде по итогам мая ускорилась до 7,7% с 6,8% в апреле, пишет РИА Новости
со ссылкой на данные
статистического центра страны.
Так, показатель за прошлый месяц стал рекордным с января 1983 года, когда годовая инфляция в Канаде составляла 8,2%. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию в стране на уровне 7,4%.
Отмечается, что в мае потребительские цены в Канаде выросли на 1,4% после увеличения на 0,6% месяцем ранее.
За исключением цен на бензин инфляция в годовом выражении составила 6,3% после 5,8% в апреле. Цены на продовольствие в Канаде увеличились на 8,8% в годовом выражении и на 0,8% - в месячном. Энергия в Канаде за год подорожала на 34,8%, за месяц – на 8,5%.