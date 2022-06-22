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"Грузия будет работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии" - Гарибашвили
"Грузия будет работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии" - Гарибашвили
В повестке дня ассоциации детально прописано, что за реформы должна осуществить страна и в какие сроки, заявил премьер 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T21:06+0400
2022-06-22T21:06+0400
2022-06-22T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Максимальная мобилизация правительства объявлена для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.При этом он отметил, что по части рекомендаций у правительства остались вопросы."Что мы должны сделать с поляризацией? Мой главный вопрос будет этот, что мы можем сделать. Я пришел, начал говорить, что появилась историческая запись о европейской перспективе, и меня начали ругать. Поэтому такие вопросы будут проблемой, как и вопрос, что делать с олигархами, которых я перечислил, и так далее", - сказал Гарибашвили.Олигархами премьер-министр Грузии назвал семью третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Грузии, бизнесмена Давида Кезерашвили.Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.
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ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости, еврокомиссия
"Грузия будет работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии" - Гарибашвили
21:06 22.06.2022 (обновлено: 21:22 22.06.2022)
В повестке дня ассоциации детально прописано, что за реформы должна осуществить страна и в какие сроки, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Максимальная мобилизация правительства объявлена для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.
Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
"После саммита мы должны начать работу. Часть рекомендаций и так внесена в повестку дня ассоциации, которую мы утвердили месяц назад с Брюсселем. До этого было много консультаций и обмен мнениями, и мы согласовали в итоге повестку дня ассоциации, где детально прописано, что должна сделать страна и какое ведомство в какие сроки должно осуществить реформы. Это мы начнем. Я уже объявил полную мобилизацию правительства, и мы с вами, парламентом, будем работать", - сказал Гарибашвили.
При этом он отметил, что по части рекомендаций у правительства остались вопросы.
"Что мы должны сделать с поляризацией? Мой главный вопрос будет этот, что мы можем сделать. Я пришел, начал говорить, что появилась историческая запись о европейской перспективе, и меня начали ругать. Поэтому такие вопросы будут проблемой, как и вопрос, что делать с олигархами, которых я перечислил, и так далее", - сказал Гарибашвили.
Олигархами премьер-министр Грузии назвал семью третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Грузии, бизнесмена Давида Кезерашвили.
Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.