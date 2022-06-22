https://sputnik-georgia.ru/20220622/gruziya-budet-rabotat-nad-vypolneniem-rekomendatsiy-evrokomissii---garibashvili-267745462.html

"Грузия будет работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии" - Гарибашвили

"Грузия будет работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии" - Гарибашвили

В повестке дня ассоциации детально прописано, что за реформы должна осуществить страна и в какие сроки, заявил премьер 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T21:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Максимальная мобилизация правительства объявлена для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.При этом он отметил, что по части рекомендаций у правительства остались вопросы."Что мы должны сделать с поляризацией? Мой главный вопрос будет этот, что мы можем сделать. Я пришел, начал говорить, что появилась историческая запись о европейской перспективе, и меня начали ругать. Поэтому такие вопросы будут проблемой, как и вопрос, что делать с олигархами, которых я перечислил, и так далее", - сказал Гарибашвили.Олигархами премьер-министр Грузии назвал семью третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Грузии, бизнесмена Давида Кезерашвили.Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.

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ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости, еврокомиссия