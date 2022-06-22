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Грузия участвует в ежегодном конгрессе Международного совета аэропортов Европы в Риме

Грузия участвует в ежегодном конгрессе Международного совета аэропортов Европы в Риме

В форуме принимают участие высшие лица воздушного транспорта и лидеры сферы 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T17:40+0400

2022-06-22T17:40+0400

2022-06-22T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия принимает участие в ежегодном конгрессе и Генассамблее Международного совета аэропортов Европы (Airports Council International Europe), говорится в сообщении Объединения аэропортов.Мероприятие проходит 22-24 июня в Риме. В 32-ом по счету форуме принимают участие высшие лица воздушного транспорта и лидеры сферы. Грузию на Генассамблее представляет директор Объединения аэропортов Тамар Арчуадзе.На Генассамблее будут рассмотрены вопросы быстрого улучшения качества туризма и работы авиации после пандемии коронавируса. Представители отрасли рассмотрят пути адаптации аэропортов к существующим вызовам.Объединение аэропортов Грузии принимает участие в данном мероприятии каждый год. "У нас будут встречи с руководящими лицами аэропортов Европы. Мы рассмотрим вызовы, существующие в воздушной транспортной сфере, которые возникли после ковид-пандемии", - сказала Арчуадзе.По ее словам, в процессе восстановления полетов после пандемии увеличен пассажиропоток и у авиакомпаний возникли определенные проблемы. В основном, это касается человеческого ресурса.В конце трехдневного мероприятия на Генассамблее выявят лучший аэропорт Европы. Нужно отметить, что Кутаисский международный аэропорт до пандемии дважды подряд попадал в список лучших аэропортов в плане пассажиропотока.Международный совет аэропортов Европы (ACI EUROPE) – некоммерческая организация. Это европейская отраслевая торговая ассоциация, которая продвигает коллективные интересы аэропортов Европы. Ее членами являются более 600 операторов аэропортов всех размеров в 58 странах Европы, что составляет более 90% коммерческих авиаперевозок в Европе.Аэропорты-члены ACI EUROPE приняли более 2,3 миллиарда пассажиров и обслужили 17 миллионов метрических тонн грузов и почти 45 миллионов рейсов воздушных судов ежегодно с 1990 года.

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