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Грузия участвует в ежегодном конгрессе Международного совета аэропортов Европы в Риме
Грузия участвует в ежегодном конгрессе Международного совета аэропортов Европы в Риме
В форуме принимают участие высшие лица воздушного транспорта и лидеры сферы 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T17:40+0400
2022-06-22T17:40+0400
2022-06-22T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия принимает участие в ежегодном конгрессе и Генассамблее Международного совета аэропортов Европы (Airports Council International Europe), говорится в сообщении Объединения аэропортов.Мероприятие проходит 22-24 июня в Риме. В 32-ом по счету форуме принимают участие высшие лица воздушного транспорта и лидеры сферы. Грузию на Генассамблее представляет директор Объединения аэропортов Тамар Арчуадзе.На Генассамблее будут рассмотрены вопросы быстрого улучшения качества туризма и работы авиации после пандемии коронавируса. Представители отрасли рассмотрят пути адаптации аэропортов к существующим вызовам.Объединение аэропортов Грузии принимает участие в данном мероприятии каждый год. "У нас будут встречи с руководящими лицами аэропортов Европы. Мы рассмотрим вызовы, существующие в воздушной транспортной сфере, которые возникли после ковид-пандемии", - сказала Арчуадзе.По ее словам, в процессе восстановления полетов после пандемии увеличен пассажиропоток и у авиакомпаний возникли определенные проблемы. В основном, это касается человеческого ресурса.В конце трехдневного мероприятия на Генассамблее выявят лучший аэропорт Европы. Нужно отметить, что Кутаисский международный аэропорт до пандемии дважды подряд попадал в список лучших аэропортов в плане пассажиропотока.Международный совет аэропортов Европы (ACI EUROPE) – некоммерческая организация. Это европейская отраслевая торговая ассоциация, которая продвигает коллективные интересы аэропортов Европы. Ее членами являются более 600 операторов аэропортов всех размеров в 58 странах Европы, что составляет более 90% коммерческих авиаперевозок в Европе.Аэропорты-члены ACI EUROPE приняли более 2,3 миллиарда пассажиров и обслужили 17 миллионов метрических тонн грузов и почти 45 миллионов рейсов воздушных судов ежегодно с 1990 года.
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новости, грузия, общество, европа, рим, кутаисский международный аэропорт
Грузия участвует в ежегодном конгрессе Международного совета аэропортов Европы в Риме
В форуме принимают участие высшие лица воздушного транспорта и лидеры сферы
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия принимает участие в ежегодном конгрессе и Генассамблее Международного совета аэропортов Европы (Airports Council International Europe), говорится в сообщении Объединения аэропортов.
Мероприятие проходит 22-24 июня в Риме. В 32-ом по счету форуме принимают участие высшие лица воздушного транспорта и лидеры сферы. Грузию на Генассамблее представляет директор Объединения аэропортов Тамар Арчуадзе.
Конгресс проходит в пятом терминале римского аэропорта Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Основной темой мероприятия является планировка навигационных сезонов лета и зимы, а также анализ и разработка новых стратегий в плане инвестиций.
На Генассамблее будут рассмотрены вопросы быстрого улучшения качества туризма и работы авиации после пандемии коронавируса. Представители отрасли рассмотрят пути адаптации аэропортов к существующим вызовам.
Объединение аэропортов Грузии принимает участие в данном мероприятии каждый год. "У нас будут встречи с руководящими лицами аэропортов Европы. Мы рассмотрим вызовы, существующие в воздушной транспортной сфере, которые возникли после ковид-пандемии", - сказала Арчуадзе.
По ее словам, в процессе восстановления полетов после пандемии увеличен пассажиропоток и у авиакомпаний возникли определенные проблемы. В основном, это касается человеческого ресурса.
В конце трехдневного мероприятия на Генассамблее выявят лучший аэропорт Европы. Нужно отметить, что Кутаисский международный аэропорт до пандемии дважды подряд попадал в список лучших аэропортов в плане пассажиропотока.
Международный совет аэропортов Европы (ACI EUROPE) – некоммерческая организация. Это европейская отраслевая торговая ассоциация, которая продвигает коллективные интересы аэропортов Европы. Ее членами являются более 600 операторов аэропортов всех размеров в 58 странах Европы, что составляет более 90% коммерческих авиаперевозок в Европе.
Аэропорты-члены ACI EUROPE приняли более 2,3 миллиарда пассажиров и обслужили 17 миллионов метрических тонн грузов и почти 45 миллионов рейсов воздушных судов ежегодно с 1990 года.