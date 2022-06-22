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История с гнилым мясом в квартире в Тбилиси - хозяйка подаст в суд на соседей

История с гнилым мясом в квартире в Тбилиси - хозяйка подаст в суд на соседей

МВД возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T20:20+0400

2022-06-22T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Жительница Тбилиси, в квартире у которой полиция изъяла несколько килограммов гнилого мяса неизвестного происхождения, намерена подать в суд на соседей за клевету, сообщает телеканал "Имеди"."Я точно знаю, что было в моем холодильнике. Следствие все скажет. Все, что говорят, это клевета", - рассказала женщина.По ее словам, рассказы соседей о том, что в квартире было много мяса, не соответствуют действительности. "Мяса было максимум пять-семь килограммов. Такое может быть в любом доме", - сказала она.По информации телеканала "Имеди", уже известны результаты экспертизы изъятого мяса. Оно принадлежит крупному рогатому скоту. Как сообщают СМИ, женщина, в чьей квартире было обнаружено протухшее мясо, продолжает свою работу в одной из клиник района Мухиани.Резкий неприятный запах, доносящийся из квартиры, хозяйка объяснила испорченным холодильником и канализацией. При этом со дня обнаружения гнилого мяса часть СМИ не исключала, что речь идет о случае каннибализма.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" в связи с килограммами гнилого мяса.

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