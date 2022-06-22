https://sputnik-georgia.ru/20220622/istoriya-s-gnilym-myasom-v-kvartire-v-tbilisi---khozyayka-podast-v-sud-na-sosedey-267742830.html
История с гнилым мясом в квартире в Тбилиси - хозяйка подаст в суд на соседей
История с гнилым мясом в квартире в Тбилиси - хозяйка подаст в суд на соседей
МВД возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T20:20+0400
2022-06-22T20:20+0400
2022-06-22T20:20+0400
происшествия
грузия
тбилиси
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/19/239471952_0:68:1296:797_1920x0_80_0_0_96bd41f7b6ecababc78fa5fddf17df88.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Жительница Тбилиси, в квартире у которой полиция изъяла несколько килограммов гнилого мяса неизвестного происхождения, намерена подать в суд на соседей за клевету, сообщает телеканал "Имеди"."Я точно знаю, что было в моем холодильнике. Следствие все скажет. Все, что говорят, это клевета", - рассказала женщина.По ее словам, рассказы соседей о том, что в квартире было много мяса, не соответствуют действительности. "Мяса было максимум пять-семь килограммов. Такое может быть в любом доме", - сказала она.По информации телеканала "Имеди", уже известны результаты экспертизы изъятого мяса. Оно принадлежит крупному рогатому скоту. Как сообщают СМИ, женщина, в чьей квартире было обнаружено протухшее мясо, продолжает свою работу в одной из клиник района Мухиани.Резкий неприятный запах, доносящийся из квартиры, хозяйка объяснила испорченным холодильником и канализацией. При этом со дня обнаружения гнилого мяса часть СМИ не исключала, что речь идет о случае каннибализма.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" в связи с килограммами гнилого мяса.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/19/239471952_72:0:1224:864_1920x0_80_0_0_8d81a2d3155926f8c021287c07c213b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, тбилиси, новости, общество
История с гнилым мясом в квартире в Тбилиси - хозяйка подаст в суд на соседей
МВД возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови"
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Жительница Тбилиси, в квартире у которой полиция изъяла несколько килограммов гнилого мяса неизвестного происхождения, намерена подать в суд на соседей за клевету, сообщает телеканал "Имеди".
Полицию вызвали жильцы многоквартирного дома в районе Санзона 19 июня. Они пожаловались на невыносимый запах, который несколько дней источала одна из квартир. По информации СМИ, кроме протухшего мяса и контейнеров с экскрементами, в квартире практикующего терапевта обнаружили банки с неустановленной жидкостью.
"Я точно знаю, что было в моем холодильнике. Следствие все скажет. Все, что говорят, это клевета", - рассказала
женщина.
По ее словам, рассказы соседей о том, что в квартире было много мяса, не соответствуют действительности. "Мяса было максимум пять-семь килограммов. Такое может быть в любом доме", - сказала она.
По информации телеканала "Имеди", уже известны результаты экспертизы изъятого мяса. Оно принадлежит крупному рогатому скоту. Как сообщают СМИ, женщина, в чьей квартире было обнаружено протухшее мясо, продолжает свою работу в одной из клиник района Мухиани.
Резкий неприятный запах, доносящийся из квартиры, хозяйка объяснила испорченным холодильником и канализацией. При этом со дня обнаружения гнилого мяса часть СМИ не исключала, что речь идет о случае каннибализма.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" в связи с килограммами гнилого мяса.