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Какого числа день Святых Петра и Февронии 2022? Церковный календарь

Какого числа день Святых Петра и Февронии 2022? Церковный календарь

Православная церковь ежегодно в июле празднует День памяти Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских

2022-06-22T23:44+0400

2022-06-22T23:44+0400

2022-06-22T23:44+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были Петр и Феврония и какого числа празднуют их день по церковному календарю в 2022-м.Кем были Петр и ФевронияСогласно житию, князь Петр вступил на Муромский престол в 1203-м, но за несколько лет до этого он заболел проказой, от которой никто его не мог вылечить. В это время князю приснился вещий сон, что его может исцелить только Феврония - дочь пчеловода, простая крестьянка из деревни Ласковой в Рязанской земле.Князь полюбил добрую и мудрую девушку. Феврония вылечила Петра, и они поженились.Когда Петр после брата унаследовал княжество, бояре потребовали, чтобы князь развелся, так как не захотели иметь княгиней простую крестьянку. Но князь предпочел отправится в изгнание с любимой женой, добровольно отказавшись от власти и богатства.Молодая княгиня всячески поддерживала опечалившегося супруга в изгнании и лишениях. Вскоре в Муроме началась смута, бояре собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Петр и Феврония вернулись – они правили мудро и заслужили любовь народа.Постриг с именами Давид и Евфросиния они приняли в старости в разных монастырях. Они просили Господа, чтобы умереть в один день, и завещали похоронить себя вместе.Святые супруги скончались в один день и час — 8 июля (по старому стилю — 25 июня) 1228 года, каждый в своей келье. Похоронили их в Муроме, в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.Праздник в церковном календареПо церковному календарю День памяти Святых Петра и Февронии ежегодно празднуют 8 июля. Русская православная церковь канонизировала Петра и Февронию в 1547 году — их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.Брак Петра и Февронии многие века является образцом христианского супружества – они служат примером для всех влюбленных, ведь жили в горе и радости, богатстве и бедности, и их никто не смог разлучить, даже смерть.В связи с тем что День памяти Святых приходится на Петров пост, Священный синод РПЦ установил им второе празднование — в память о перенесении мощей, состоявшемся в 1992 году: в воскресенье, предшествующее 19 сентября.Материал подготовлен на основе открытых источников

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