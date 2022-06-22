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Колташов: "Большая семерка" себя изжила и у нее есть конкурент в борьбе за лидерство

Колташов: "Большая семерка" себя изжила и у нее есть конкурент в борьбе за лидерство

США сами создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией новую "Большую восьмерку", заявил... 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T18:11+0400

2022-06-22T18:11+0400

2022-06-22T18:22+0400

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Почему Запад теряет свое центральное место в мировой системе? Какой альтернативный центр создают Россия, Китай, Индия и другие страны? Как западная экономическая мысль, десятилетиями считавшаяся лучшей в мире, доказала свою несостоятельность? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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