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Колташов: "Большая семерка" себя изжила и у нее есть конкурент в борьбе за лидерство
Колташов: "Большая семерка" себя изжила и у нее есть конкурент в борьбе за лидерство
США сами создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией новую "Большую восьмерку", заявил... 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T18:11+0400
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Почему Запад теряет свое центральное место в мировой системе? Какой альтернативный центр создают Россия, Китай, Индия и другие страны? Как западная экономическая мысль, десятилетиями считавшаяся лучшей в мире, доказала свою несостоятельность? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
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Колташов: "Большая семерка" себя изжила и у нее есть конкурент в борьбе за лидерство
18:11 22.06.2022 (обновлено: 18:22 22.06.2022)
США сами создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией новую "Большую восьмерку", заявил Председатель Госдумы России Вячеслав Володин
Почему Запад теряет свое центральное место в мировой системе? Какой альтернативный центр создают Россия, Китай, Индия и другие страны? Как западная экономическая мысль, десятилетиями считавшаяся лучшей в мире, доказала свою несостоятельность? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.