https://sputnik-georgia.ru/20220622/lyublyu-navsegda-lyubov-uspenskaya-prostilas-s-pevtsom-levanom-kbilashvili-267729757.html

"Люблю навсегда": Любовь Успенская простилась с певцом Леваном Кбилашвили

"Люблю навсегда": Любовь Успенская простилась с певцом Леваном Кбилашвили

Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T16:06+0400

2022-06-22T16:06+0400

2022-06-22T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Известная российская певица Любовь Успенская прокомментировала смерть молодого грузинского певца Левана Кбилашвили, отметив, что потеряла большого друга и что отказывается верить в это.Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни. Российские СМИ пишут, что артист умер во сне из-за проблем с сердцем."Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды Артиста - Левана Кбилашвили... Не могу поверить, что это случилось, и я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет... Я не могу описать свое горе никакими словами... Пустота.... Не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда", - написала Успенская в соцсети.Прощание с Леваном Кбилашвили состоится в Храме Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, 22 июняЛеван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.

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