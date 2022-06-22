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"Люблю навсегда": Любовь Успенская простилась с певцом Леваном Кбилашвили
"Люблю навсегда": Любовь Успенская простилась с певцом Леваном Кбилашвили
Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T16:06+0400
2022-06-22T16:06+0400
2022-06-22T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Известная российская певица Любовь Успенская прокомментировала смерть молодого грузинского певца Левана Кбилашвили, отметив, что потеряла большого друга и что отказывается верить в это.Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни. Российские СМИ пишут, что артист умер во сне из-за проблем с сердцем."Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды Артиста - Левана Кбилашвили... Не могу поверить, что это случилось, и я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет... Я не могу описать свое горе никакими словами... Пустота.... Не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда", - написала Успенская в соцсети.Прощание с Леваном Кбилашвили состоится в Храме Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, 22 июняЛеван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.
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"Люблю навсегда": Любовь Успенская простилась с певцом Леваном Кбилашвили
Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Известная российская певица Любовь Успенская прокомментировала смерть молодого грузинского певца Левана Кбилашвили, отметив, что потеряла большого друга и что отказывается верить в это.
Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-ом году жизни. Российские СМИ пишут, что артист умер во сне из-за проблем с сердцем.
"Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды Артиста - Левана Кбилашвили... Не могу поверить, что это случилось, и я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет... Я не могу описать свое горе никакими словами... Пустота.... Не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда", - написала Успенская в соцсети.
Прощание с Леваном Кбилашвили состоится в Храме Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, 22 июня
Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.
После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.