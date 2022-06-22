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Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%
По данным Нацбанка, уровень инфляции в мае составил 13,3% 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T15:29+0400
2022-06-22T15:29+0400
2022-06-22T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении регулятора.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел осторожные ожидания по поводу того, что мировые цены больше не повысятся и инфляционное давление в течение года постепенно снизится на фоне сильного внешнего спроса и поступлений.При этом Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем."Монетарная политика останется жесткой, пока риски роста инфляционных ожиданий не смягчаться в достаточной степени. Если инфляционные риски вырастут выше ожидаемого и/или будет выявлено дополнительное давление на цены со стороны спроса, возможно, будет необходимо еще большее ужесточение монетарной политики", – говорится в сообщении.По данным Нацбанка, уровень инфляции в мае составил 13,3% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, причиной высокой инфляции является эффект санкций и проблемы с поставками продукции, что повлекло мировой рост цен на продовольствие, который отразился и на Грузии.С учетом именно этих факторов Комитет оставил уровень монетарной политики на жестком уровне.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 3 августа.
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экономика, грузия, новости, национальный банк
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%
По данным Нацбанка, уровень инфляции в мае составил 13,3%
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении
регулятора.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел осторожные ожидания по поводу того, что мировые цены больше не повысятся и инфляционное давление в течение года постепенно снизится на фоне сильного внешнего спроса и поступлений.
"Курс лари укреплен, в результате чего наблюдается тенденция снижения уровня импортируемой инфляции. По текущему прогнозу ожидается, что в других равных условиях инфляция в течение года сохранится выше ожидаемого прогноза, но в случае завершения внешних факторов и в условиях жесткой монетарной политики, она будет снижаться", – говорится в сообщении.
При этом Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.
"Монетарная политика останется жесткой, пока риски роста инфляционных ожиданий не смягчаться в достаточной степени. Если инфляционные риски вырастут выше ожидаемого и/или будет выявлено дополнительное давление на цены со стороны спроса, возможно, будет необходимо еще большее ужесточение монетарной политики", – говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, уровень инфляции в мае составил 13,3% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, причиной высокой инфляции является эффект санкций и проблемы с поставками продукции, что повлекло мировой рост цен на продовольствие, который отразился и на Грузии.
С учетом именно этих факторов Комитет оставил уровень монетарной политики на жестком уровне.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 3 августа.