https://sputnik-georgia.ru/20220622/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-regbi-na-matchi-s-argentinoy-i-italiey-267713549.html

Назван состав сборной Грузии по регби на матчи с Аргентиной и Италией

Назван состав сборной Грузии по регби на матчи с Аргентиной и Италией

Сборная Грузии проведет летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми на новом стадионе 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T07:32+0400

2022-06-22T07:32+0400

2022-06-22T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби ("Борджгалоснеби") назвал расширенный состав из 34 игроков для летних тест-матчей против Аргентины, Италии и Португалии, сообщает Союз регби Грузии.Впервые после Кубка Тбилиси - 2015 "Борджгалоснеби" проведут летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми на новом стадионе. 3 июля Грузия встретится с Аргентиной XV (18:00 по тбилисскому времени), 10 июля в Батуми (20:00) примет Италию, а 16-го в Кутаиси приедет сборная Португалии (18:00).По его словам из-за личных проблем не сможет приехать и Георгий Меликидзе, который играет на позиции опоры.Билеты на все три игры доступны на сайте www.tkt.ge/rugbyТренеры вызвали пятерых дебютантов в расширенный состав Гурама Папидзе (Бурджи), Нику Абуладзе (Бурджи), Михаил Бабунашвили (вторая линия), Ладо Чачанидзе (вторая линия) и Лука Маткава (Мгезави).А вот расширенный состав сборной Грузии:Первая линия: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Николоз Хатиашвили ("Черный лев"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Шалва Мамукашвили ("Черный лев"), Георгий Чкоидзе ("Локомотив-Пенза"), Джаба Брегвадзе ("Кубота"); Бека Гигашвили (Тулон), Лука Джапаридзе (Бриви), Гурам Папидзе (Ла-Рошель);Вторая линия: Котэ Микаутадзе (Бейон), Лаша Джаяни (Black Lion), Нодар Чеишвили (Black Lion), Ладо Чачанидзе (Бейон), Михаил Бабунашвили (Black Lion);Третья линия: Бека Сагинадзе (Лион), Бека Горгадзе (По), Отар Гиоргадзе (Бриви), Лука Иванишвили (Black Lion), Сандро Мамамтавришвили (Black Lion);Ось (9-10): Васил Лобжанидзе (Бриви), Гела Апрасидзе (Монпелье), Михаил Алания (Ориак), Тедо Абжандадзе (Бриви), Лука Маткава (Black Lion);12-13: Мераб Шарикадзе (Black Lion), Георгий Квеселадзе ("Глостер"), Демур Тапладзе ("Черный лев"), Лаша Ломидзе (Black Lion);11-14: Ака Табуцадзе (Black Lion), Сандро Тодуа (Black Lion), Давид Месхи ("Енисей"), Мириан Модебадзе (Black Lion);15: Давид Ниниашвили ("Лион"), Лаша Хмаладзе (Black Lion).

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