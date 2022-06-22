https://sputnik-georgia.ru/20220622/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-regbi-na-matchi-s-argentinoy-i-italiey-267713549.html
Назван состав сборной Грузии по регби на матчи с Аргентиной и Италией
Назван состав сборной Грузии по регби на матчи с Аргентиной и Италией
Сборная Грузии проведет летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми на новом стадионе 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T07:32+0400
2022-06-22T07:32+0400
2022-06-22T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби ("Борджгалоснеби") назвал расширенный состав из 34 игроков для летних тест-матчей против Аргентины, Италии и Португалии, сообщает Союз регби Грузии.Впервые после Кубка Тбилиси - 2015 "Борджгалоснеби" проведут летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми на новом стадионе. 3 июля Грузия встретится с Аргентиной XV (18:00 по тбилисскому времени), 10 июля в Батуми (20:00) примет Италию, а 16-го в Кутаиси приедет сборная Португалии (18:00).По его словам из-за личных проблем не сможет приехать и Георгий Меликидзе, который играет на позиции опоры.Билеты на все три игры доступны на сайте www.tkt.ge/rugbyТренеры вызвали пятерых дебютантов в расширенный состав Гурама Папидзе (Бурджи), Нику Абуладзе (Бурджи), Михаил Бабунашвили (вторая линия), Ладо Чачанидзе (вторая линия) и Лука Маткава (Мгезави).А вот расширенный состав сборной Грузии:Первая линия: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Николоз Хатиашвили ("Черный лев"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Шалва Мамукашвили ("Черный лев"), Георгий Чкоидзе ("Локомотив-Пенза"), Джаба Брегвадзе ("Кубота"); Бека Гигашвили (Тулон), Лука Джапаридзе (Бриви), Гурам Папидзе (Ла-Рошель);Вторая линия: Котэ Микаутадзе (Бейон), Лаша Джаяни (Black Lion), Нодар Чеишвили (Black Lion), Ладо Чачанидзе (Бейон), Михаил Бабунашвили (Black Lion);Третья линия: Бека Сагинадзе (Лион), Бека Горгадзе (По), Отар Гиоргадзе (Бриви), Лука Иванишвили (Black Lion), Сандро Мамамтавришвили (Black Lion);Ось (9-10): Васил Лобжанидзе (Бриви), Гела Апрасидзе (Монпелье), Михаил Алания (Ориак), Тедо Абжандадзе (Бриви), Лука Маткава (Black Lion);12-13: Мераб Шарикадзе (Black Lion), Георгий Квеселадзе ("Глостер"), Демур Тапладзе ("Черный лев"), Лаша Ломидзе (Black Lion);11-14: Ака Табуцадзе (Black Lion), Сандро Тодуа (Black Lion), Давид Месхи ("Енисей"), Мириан Модебадзе (Black Lion);15: Давид Ниниашвили ("Лион"), Лаша Хмаладзе (Black Lion).
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грузия, новости, спорт, регби, сборная грузии по регби, товарищеский матч
Назван состав сборной Грузии по регби на матчи с Аргентиной и Италией
07:32 22.06.2022 (обновлено: 08:02 22.06.2022)
Сборная Грузии проведет летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми на новом стадионе
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби ("Борджгалоснеби") назвал расширенный состав из 34 игроков для летних тест-матчей против Аргентины, Италии и Португалии, сообщает Союз регби Грузии.
Впервые после Кубка Тбилиси - 2015 "Борджгалоснеби" проведут летние матчи дома – два в Кутаиси и один в Батуми на новом стадионе. 3 июля Грузия встретится с Аргентиной XV (18:00 по тбилисскому времени), 10 июля в Батуми (20:00) примет Италию, а 16-го в Кутаиси приедет сборная Португалии (18:00).
"К сожалению, из-за травм матчи пропустят игроки третьей линии Георгий Цуцкиридзе и Торнике Джалагония, а также Михаил Нариашвили (опора) и игрок второй линии Григор Кердикошвили. Все четверо являются большой силой для нас", – рассказал главный тренер сборной Леван Маисашвили.
По его словам из-за личных проблем не сможет приехать и Георгий Меликидзе, который играет на позиции опоры.
Билеты на все три игры доступны на сайте www.tkt.ge/rugby
Тренеры вызвали пятерых дебютантов в расширенный состав Гурама Папидзе (Бурджи), Нику Абуладзе (Бурджи), Михаил Бабунашвили (вторая линия), Ладо Чачанидзе (вторая линия) и Лука Маткава (Мгезави).
А вот расширенный состав сборной Грузии:
Первая линия: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Николоз Хатиашвили ("Черный лев"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Шалва Мамукашвили ("Черный лев"), Георгий Чкоидзе ("Локомотив-Пенза"), Джаба Брегвадзе ("Кубота"); Бека Гигашвили (Тулон), Лука Джапаридзе (Бриви), Гурам Папидзе (Ла-Рошель);
Вторая линия: Котэ Микаутадзе (Бейон), Лаша Джаяни (Black Lion), Нодар Чеишвили (Black Lion), Ладо Чачанидзе (Бейон), Михаил Бабунашвили (Black Lion);
Третья линия: Бека Сагинадзе (Лион), Бека Горгадзе (По), Отар Гиоргадзе (Бриви), Лука Иванишвили (Black Lion), Сандро Мамамтавришвили (Black Lion);
Ось (9-10): Васил Лобжанидзе (Бриви), Гела Апрасидзе (Монпелье), Михаил Алания (Ориак), Тедо Абжандадзе (Бриви), Лука Маткава (Black Lion);
12-13: Мераб Шарикадзе (Black Lion), Георгий Квеселадзе ("Глостер"), Демур Тапладзе ("Черный лев"), Лаша Ломидзе (Black Lion);
11-14: Ака Табуцадзе (Black Lion), Сандро Тодуа (Black Lion), Давид Месхи ("Енисей"), Мириан Модебадзе (Black Lion);
15: Давид Ниниашвили ("Лион"), Лаша Хмаладзе (Black Lion).