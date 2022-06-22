https://sputnik-georgia.ru/20220622/nuzhno-bolshe-deneg--bayden-anonsiroval-novuyu-pandemiyu-267724268.html

"Нужно больше денег" – Байден анонсировал новую пандемию

"Нужно больше денег" – Байден анонсировал новую пандемию

Нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию, заявил президент США 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T14:22+0400

2022-06-22T14:22+0400

2022-06-22T14:48+0400

в мире

новости

политика

сша

университет джонса хопкинса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267726241_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0d2546f960e9aec58e7b25cbb7f2836.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Мир должен готовиться к новой пандемии и для этого понадобится "больше денег", заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.Американский лидер сделал заявление, отвечая на вопрос о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США.По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.Согласно последним опросам, общий рейтинг одобрения президента едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, сша, университет джонса хопкинса