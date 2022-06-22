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"Нужно больше денег" – Байден анонсировал новую пандемию
"Нужно больше денег" – Байден анонсировал новую пандемию
Нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию, заявил президент США 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T14:22+0400
2022-06-22T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Мир должен готовиться к новой пандемии и для этого понадобится "больше денег", заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.Американский лидер сделал заявление, отвечая на вопрос о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США.По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.Согласно последним опросам, общий рейтинг одобрения президента едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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в мире, новости, политика, сша, университет джонса хопкинса
"Нужно больше денег" – Байден анонсировал новую пандемию
14:22 22.06.2022 (обновлено: 14:48 22.06.2022)
Нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию, заявил президент США
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Мир должен готовиться к новой пандемии и для этого понадобится "больше денег", заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.
Американский лидер сделал заявление, отвечая на вопрос о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США.
"Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги", – цитирует Байдена РИА Новости.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.
Согласно последним опросам, общий рейтинг одобрения президента едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.