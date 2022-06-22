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Открытие новой достопримечательности Тбилиси "Аксис Тауэрс" - ФОТО

Открытие новой достопримечательности Тбилиси "Аксис Тауэрс" - ФОТО

На проспекте Чавчавадзе в центре столицы открылся Axis Towers, самый высокий небоскреб в Тбилиси 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T22:26+0400

2022-06-22T22:26+0400

2022-06-22T22:26+0400

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Axis Towers является совместным проектом девелоперской компании Axis и Грузинского фонда соинвестирования. Это современное, модернистское здание, состоящее из постамента и двух башен, высота которых достигает 147 метров. В здании 41 этаж, из них 4 подземных и 37 надземных. Следует отметить, что Axis Towers является первым Всемирным торговым центром (ВТЦ) в регионе. "Axis Towers" — инновационный проект с точки зрения архитектуры и инженерии. Каждый этаж башен вращается на 2 градуса вокруг ядра, однако относительно друг друга, двигаясь зеркально. Это делает здание еще более уникальным, так как оно выглядит по-разному из разных частей Тбилиси. "Аксис Тауэрс" отличается еще и тем, что одновременно включает в себя 5 направлений девелопмента: жилое, гостиничное, торговое, офисное и развлекательное. Здесь вас встретит 5-звездочный отель "Pullman", входящий в состав французского бренда "Accor Group", самый большой оздоровительный центр в городе - 25-метровый бассейн с раздвижной крышей и открытой верандой, профессионально оборудованный фитнес-зал и спа-центр, 12 ресторанов и 7 баров, а также пешеходная улица - рекреационная зона. В пьедестале отеля сосредоточены многочисленные и разнообразные помещения для деловых встреч: самый большой конференц-зал в центре города и 7 полностью оборудованных комнат для бизнес-встреч. Здесь также устроены 4 кабины синхронного перевода и гостиная с террасой. Общий объем инвестиций "Axis Towers" превышает 150 миллионов долларов. "Банк Грузии" также участвовал в реализации проекта. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правительства и представители дипломатического корпуса. По словам премьер-министра, "Аксис Тауэрс" — полностью грузинский проект, который может стать символом развития Грузии. "В первую очередь, хочу вас всех поздравить. Наша столица пополнилась еще одним замечательным и в то же время уникальным небоскребом с совершенно самобытной архитектурой и функциональностью в Тбилиси, что является действительно большим подарком для нашего города. В этот проект вложено до полумиллиарда лари, 150 миллионов долларов прямых инвестиций. Мы видим, что результат замечательный. Универсальность Axis Towers и особенно масштаб бизнес-центра способствовали превращению этого участка проспекта Чавчавадзе в бизнес-район. Этот небоскреб и 5-звездочный отель действительно могут стать символом прогресса, мира и экономического развития нашей страны. Увеличение достопримечательности города, развитие и совершенствование туристической инфраструктуры, а также внедрение новых услуг международного уровня и качественное улучшение, безусловно, позволит нам увеличить туристический поток и предложить нашим гостям страны, посетителям, туристам высокий уровень обслуживания международного стандарта. Меня особенно радует тот факт, что "Axis Towers" — это полностью грузинский проект, от идеи до последней стадии реализации. Это действительно повод для успеха и гордости за грузинскую архитектуру и инженерию, потому что этот грузинский проект войдет в число выдающихся проектов в мире. В этом строительном процессе участвовало 200 грузинских компаний. Было трудоустроено около 1000 человек, и, помимо непосредственного трудоустройства, этот крупномасштабный проект станет местом работы и развития для многих грузинских производителей, крупных и мелких. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить автора идеи этого проекта, организаторов, инвесторов, а также всех и каждого, кто внес свой вклад в реализацию этого, несомненно, отличного и самобытного проекта. Автор идеи Axis Towers девелопер Александр Межевидзе поблагодарил фонд соинвестирования и его основателя Бидзину Иванишвили. Как отметил застройщик, именно с привлечением фонда проект был полностью реализован. "Фонд соинвестирования, созданный Бидзиной Иванишвили в 2013 году, создал совершенно новые возможности. К сожалению, до этого в нашей стране практически не было института долевого инвестирования. Фонд соинвестирования стал очень хорошей возможностью для долгосрочных инвестиционных проектов. Это важно для крупномасштабной разработки, такой как Axis Towers. Хочу поблагодарить фонд и лично его основателя Бидзину Иванишвили. Именно участие фонда позволило реализовать Axis Towers так, как задумано, со всем его масштабом, многообразием функций и огромной инфраструктурой", — сказал Александр Межевидзе. Цотнэ Эбралидзе, исполнительный директор Грузинского фонда соинвестирования, также поздравил общественность с открытием многофункционального комплекса. По его словам, Axis Towers будут гордиться все тбилисцы. Особо хотелось бы выделить наших партнеров, сотрудников Axis Towers, которые, несмотря на множество трудностей, смогли поставить точку в своей неординарной идее. Большое им спасибо за эту идею и за то, что позволили нам участвовать в реализации этого неординарного проекта", - сказал Цотне Эбралидзе.

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грузия, тбилиси, туризм, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, экономика