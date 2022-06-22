Открытие новой достопримечательности Тбилиси "Аксис Тауэрс" - ФОТО
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
© courtesy of Axis Towers
На проспекте Чавчавадзе в центре столицы открылся Axis Towers, самый высокий небоскреб в Тбилиси
Axis Towers является совместным проектом девелоперской компании Axis и Грузинского фонда соинвестирования. Это современное, модернистское здание, состоящее из постамента и двух башен, высота которых достигает 147 метров. В здании 41 этаж, из них 4 подземных и 37 надземных.
Белая башня здания отведена под жилую часть, а в черной расположен бизнес-центр. Кроме того, в черной башне, начиная с 19-го этажа, расположен 5-звездочный отель премиум класса "Пуллман", который принадлежит Accor Group.
Следует отметить, что Axis Towers является первым Всемирным торговым центром (ВТЦ) в регионе.
"Axis Towers" — инновационный проект с точки зрения архитектуры и инженерии. Каждый этаж башен вращается на 2 градуса вокруг ядра, однако относительно друг друга, двигаясь зеркально. Это делает здание еще более уникальным, так как оно выглядит по-разному из разных частей Тбилиси.
"Аксис Тауэрс" отличается еще и тем, что одновременно включает в себя 5 направлений девелопмента: жилое, гостиничное, торговое, офисное и развлекательное.
Здесь вас встретит 5-звездочный отель "Pullman", входящий в состав французского бренда "Accor Group", самый большой оздоровительный центр в городе - 25-метровый бассейн с раздвижной крышей и открытой верандой, профессионально оборудованный фитнес-зал и спа-центр, 12 ресторанов и 7 баров, а также пешеходная улица - рекреационная зона.
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
Открытие "Аксис тауэрс"
© courtesy of Axis Towers
В пьедестале отеля сосредоточены многочисленные и разнообразные помещения для деловых встреч: самый большой конференц-зал в центре города и 7 полностью оборудованных комнат для бизнес-встреч. Здесь также устроены 4 кабины синхронного перевода и гостиная с террасой.
Общий объем инвестиций "Axis Towers" превышает 150 миллионов долларов. "Банк Грузии" также участвовал в реализации проекта. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правительства и представители дипломатического корпуса.
По словам премьер-министра, "Аксис Тауэрс" — полностью грузинский проект, который может стать символом развития Грузии.
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
Открытие "Аксис тауэрс"
© courtesy of Axis Towers
"В первую очередь, хочу вас всех поздравить. Наша столица пополнилась еще одним замечательным и в то же время уникальным небоскребом с совершенно самобытной архитектурой и функциональностью в Тбилиси, что является действительно большим подарком для нашего города.
В этот проект вложено до полумиллиарда лари, 150 миллионов долларов прямых инвестиций. Мы видим, что результат замечательный. Универсальность Axis Towers и особенно масштаб бизнес-центра способствовали превращению этого участка проспекта Чавчавадзе в бизнес-район. Этот небоскреб и 5-звездочный отель действительно могут стать символом прогресса, мира и экономического развития нашей страны.
Это самое высокое здание в столице и еще один современный, многофункциональный комплекс, который, я уверен, своим индивидуальным стилем и изысканным дизайном станет визитной карточкой нашего города и нашей страны, для многих туристов, гостей, всех, кто посещает этот город.
Увеличение достопримечательности города, развитие и совершенствование туристической инфраструктуры, а также внедрение новых услуг международного уровня и качественное улучшение, безусловно, позволит нам увеличить туристический поток и предложить нашим гостям страны, посетителям, туристам высокий уровень обслуживания международного стандарта.
Меня особенно радует тот факт, что "Axis Towers" — это полностью грузинский проект, от идеи до последней стадии реализации. Это действительно повод для успеха и гордости за грузинскую архитектуру и инженерию, потому что этот грузинский проект войдет в число выдающихся проектов в мире.
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
Открытие "Аксис тауэрс"
© courtesy of Axis Towers
В этом строительном процессе участвовало 200 грузинских компаний. Было трудоустроено около 1000 человек, и, помимо непосредственного трудоустройства, этот крупномасштабный проект станет местом работы и развития для многих грузинских производителей, крупных и мелких.
Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить автора идеи этого проекта, организаторов, инвесторов, а также всех и каждого, кто внес свой вклад в реализацию этого, несомненно, отличного и самобытного проекта.
Этот проект является хорошим примером того, что вложение денег в экономику Грузии действительно успешно, безопасно и выгодно. Еще раз хочу выразить особую благодарность строителям, возводившим такое сложное здание. Большое спасибо, желаю вам успехов!" — сказал премьер-министр.
Автор идеи Axis Towers девелопер Александр Межевидзе поблагодарил фонд соинвестирования и его основателя Бидзину Иванишвили. Как отметил застройщик, именно с привлечением фонда проект был полностью реализован.
"Фонд соинвестирования, созданный Бидзиной Иванишвили в 2013 году, создал совершенно новые возможности. К сожалению, до этого в нашей стране практически не было института долевого инвестирования.
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
Открытие "Аксис тауэрс"
© courtesy of Axis Towers
Фонд соинвестирования стал очень хорошей возможностью для долгосрочных инвестиционных проектов. Это важно для крупномасштабной разработки, такой как Axis Towers.
Хочу поблагодарить фонд и лично его основателя Бидзину Иванишвили. Именно участие фонда позволило реализовать Axis Towers так, как задумано, со всем его масштабом, многообразием функций и огромной инфраструктурой", — сказал Александр Межевидзе.
Цотнэ Эбралидзе, исполнительный директор Грузинского фонда соинвестирования, также поздравил общественность с открытием многофункционального комплекса. По его словам, Axis Towers будут гордиться все тбилисцы.
"С сегодняшнего дня к городу прибавится новая достопримечательность, выдающееся по красоте и масштабу многофункциональное здание, которое украсит любой современный город и будет предметом гордости всех тбилисцев. Сегодня я хотел бы поздравить и поблагодарить всех людей, которые внесли свой вклад в проект Axis Towers на стадии идеи, проектирования, строительства или эксплуатации.
Особо хотелось бы выделить наших партнеров, сотрудников Axis Towers, которые, несмотря на множество трудностей, смогли поставить точку в своей неординарной идее. Большое им спасибо за эту идею и за то, что позволили нам участвовать в реализации этого неординарного проекта", - сказал Цотне Эбралидзе.