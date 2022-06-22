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Певец Ираклий Пирцхалава выразил соболезнования в связи с кончиной Пьера Нарцисса
Певец Ираклий Пирцхалава выразил соболезнования в связи с кончиной Пьера Нарцисса
Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет после операции на почках 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T17:08+0400
2022-06-22T17:08+0400
2022-06-22T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава выразил соболезнования в связи со смертью исполнителя Пьера Нарцисса.Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти артиста написала его 16-летняя дочь, сообщив, что отец умер после операции на почках.В своем прощальном письме Пирцхалава описал воспоминания, связанные с Пьером во время тура или поездок в Грузию, где, по его словам, "было выпито море красного" вина."Жаль, мы так и не реализовали нашу мечту доехать до Камеруна с Семеновым и записать песню на камерунском и грузинском.. Если б я знал, что так рано, я б поспешил, брат.. Прости меня... Не переживай там, твоя принцесса Каролинка не останется без моего внимания, она в надежных грузинских, брат, ей тебя заменить никогда не смогу, никто не заменит, но твой брат ей будет как дядька рядом..." - написал Пирцхалава.Певец выразил надежду, что когда-нибудь они увидятся и завершат то, что не успели.Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 в Камеруне. Его настоящее имя Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза.Уроженец Камеруна получил широкую известность в России благодаря участию в популярном в нулевых годах шоу "Фабрика звезд". Он был одним из участников второго сезона, где в 2004-м исполнил хит "Шоколадный заяц", который принес ему славу и любовь поклонников.При этом в Москву Пьер приехал учиться на журналиста и даже окончил МГУ.Помимо успешной музыкальной карьеры артист снялся и в кино. Он сыграл эпизодическую роль в фильме "Сибирский цирюльник", а после этого было еще шесть ролей в различных проектах.
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москва, грузия, культура, новости, ираклий пирцхалава
Певец Ираклий Пирцхалава выразил соболезнования в связи с кончиной Пьера Нарцисса
Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет после операции на почках
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава выразил соболезнования в связи со смертью исполнителя Пьера Нарцисса.
Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. О смерти артиста написала его 16-летняя дочь, сообщив, что отец умер после операции на почках.
В своем прощальном письме Пирцхалава описал воспоминания, связанные с Пьером во время тура или поездок в Грузию, где, по его словам, "было выпито море красного" вина.
"Жаль, мы так и не реализовали нашу мечту доехать до Камеруна с Семеновым и записать песню на камерунском и грузинском.. Если б я знал, что так рано, я б поспешил, брат.. Прости меня... Не переживай там, твоя принцесса Каролинка не останется без моего внимания, она в надежных грузинских, брат, ей тебя заменить никогда не смогу, никто не заменит, но твой брат ей будет как дядька рядом..." - написал Пирцхалава.
Певец выразил надежду, что когда-нибудь они увидятся и завершат то, что не успели.
Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 в Камеруне. Его настоящее имя Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза.
Уроженец Камеруна получил широкую известность в России благодаря участию в популярном в нулевых годах шоу "Фабрика звезд". Он был одним из участников второго сезона, где в 2004-м исполнил хит "Шоколадный заяц", который принес ему славу и любовь поклонников.
При этом в Москву Пьер приехал учиться на журналиста и даже окончил МГУ.
Помимо успешной музыкальной карьеры артист снялся и в кино. Он сыграл эпизодическую роль в фильме "Сибирский цирюльник", а после этого было еще шесть ролей в различных проектах.