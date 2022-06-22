https://sputnik-georgia.ru/20220622/prezident-gruzii-raskritikovala-vystuplenie-premera-v-parlamente-267744954.html

Президент Грузии раскритиковала выступление премьера в парламенте

Президент Грузии раскритиковала выступление премьера в парламенте

Саломе Зурабишвили назвала выступление Ираклия Гарибашвили в парламенте "абсурдным и оскорбительным" 22.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что удивлена выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в законодательном органе страны.Выступление Гарибашвили в парламенте с отчетом о проделанной правительством работе за год началось с перепалки с оппозицией. Шум в зале поднялся, как только премьер начал говорить о заключении Еврокомиссии, которая рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии пока посоветовала выполнить условия.Выступление премьера периодически прерывалось недовольными выкриками депутатов из оппозиционного крыла. Они обвиняют премьер-министра Грузии во лжи.По словам президента, выступление премьера содержало негативные послания в Брюссель. Как заявил премьер, Грузия, согласно международным рейтингам, больше Украины и Молдовы заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз."Это абсурд и оскорбительно по своему содержанию. Когда ты ждешь от наших партнеров столь важного решения, самая малость, что от тебя требуется, это две вещи: первое – что бы ты услышал голос народа… И второе, услышал то, чего от тебя ждут те партнеры, которые послезавтра примут решение", - отметила Зурабишвили.По словам Зурабишвили, сегодня она встретилась с представителями платформы неправительственного сектора Восточного партнерства."Мы вместе с ними договорились, что сейчас наметим, каким должен быть процесс и каковой должна быть их включенность, моя включенность, чтобы мы были своего рода руководителями этого процесса. Во всяком случае мониторили, чтобы за эти полгода не позволить упустить этот огромный шанс", - добавила президент.Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза.Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия - 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, украина, молдова, брюссель, еврокомиссия, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили