https://sputnik-georgia.ru/20220622/rektor-tgu-vstretilsya-so-studentami-i-obeschal-reshit-problemy-267718995.html

Ректор ТГУ встретился со студентами и обещал решить проблемы

Ректор ТГУ встретился со студентами и обещал решить проблемы

Протестующие студенты и представители администрации ТГУ обсудили проблемы вуза 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T11:43+0400

2022-06-22T11:43+0400

2022-06-22T12:24+0400

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георгий шарвашидзе

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили (ТГУ) Георгий Шарвашидзе встретился с членами инициативной группы студентов и рассмотрел вопросы, связанные с общежитием, инфраструктурными проектами, учебными процессами и студенческой жизнью, говорится в пресс-релизе вуза.По словам студента юрфака ТГУ Элене Цоцонава, встреча с ректором прошла по инициативе студентов. На встрече также присутствовали представители администрации университета и факультетов.Президент студенческого самоуправления ТГУ Александре Габашвили считает важным проведение таких встреч. "Важно сесть так конструктивно и говорить о всех вопросах, которые беспокоят студентов и бороться, чтобы эти вопросы были решены. Первый вопрос был об общежитии, на что мы получили более детальную информацию – что намерен сделать университет, какие у него планы", – отметил Габашвили.В свою очередь, ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе выразил радость, что после пандемии коронавируса формат встреч со студентами восстановлен."Я очень рад, что университет возвращается к обычному ритму и режиму, и сегодня у нас уже есть возможность прямо встретиться друг с другом и говорить обо всех вопросах, которые интересуют как студентов, так и администрацию", – отметил Шарвашидзе.На встрече со студентами было решено продолжить формат диалога и в будущем. Протесты в ТГУВ начале июня часть студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки. Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.Студенты заняли кабинет ректора и требовали встречи с министром образования, отставки ректора, проведения финальных экзаменов в онлайн-режиме или добавления экзаменационных центров в больших городах.Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.Тем не менее вуз учел социальное-экономическое положение студентов и принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах, чтобы студенты смогли сократить время в пути и им не пришлось где-то оставаться на ночь.Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые сегодня платят за проживание там.Сегодня на более 3,5 тысячи учебных курсах ТГУ учатся 24 тысячи студентов, в том числе иностранных.После начала пандемии коронавируса в 2020 году Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.

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грузия, новости, общество, тбилиси, георгий шарвашидзе