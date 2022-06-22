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Села в высокогорном крае Рача пострадали из-за непогоды

Села в высокогорном крае Рача пострадали из-за непогоды

В селах повреждены линии электропередач, затоплены части дворов и приусадебных участков 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T10:31+0400

2022-06-22T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Несколько сел Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми Квемо-Сванети) серьезно пострадали в результате обильных осадков и сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации района.Ливень обрушился на Амбролаурский район накануне вечером. Стихия создала проблемы в селах Лихети, Абари, Урави, Сакециа, Знаква и Садмели.Здесь повреждены линии электропередач, затоплены части дворов и приусадебных участков, около десяти домов остались без крыш.На месте мобилизована специальная техника. В интенсивном режиме идут очистительные работы.На месте находились мэр Амбролаури Звиад Мхеидзе, первый заместитель госуполномоченного Георгий Макарашвили, глава бюро мажоритарного депутата Кристина Кобахидзе и первый заместитель мэра Давид Гоглидзе. Они на месте ознакомились с существующей ситуацией.С утра создана комиссия, которая изучит ущерб, нанесенный селам стихией.

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