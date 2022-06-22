https://sputnik-georgia.ru/20220622/tbilisi-pod-otkrytym-nebom-v-gldani-proydut-besplatnye-muzykalnye-kontserty-267741589.html
"Тбилиси под открытым небом": в Глдани пройдут бесплатные музыкальные концерты
"Тбилиси под открытым небом": в Глдани пройдут бесплатные музыкальные концерты
Посещение концертов бесплатное, начало в 19:00 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T21:37+0400
2022-06-22T21:37+0400
2022-06-22T21:37+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Концерты пройдут в парке спального столичного района Глдани в рамках проекта "Тбилиси под открытым небом" 25 и 26 июня, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.На мероприятиях, которые состоятся в парке VI микрорайона Глдани, выступят грузинские исполнители и бенды."Мы продолжаем проект "Под тбилисским небом", в рамках которого по выходным в разных районах столицы проходят музыкальные вечера. Этот проект очень популярен, и концерты посещает много людей, что приятно", - сказал Каладзе на заседании.Начало в 19:00. Посещение концертов бесплатное.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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грузия, культура, новости, тбилиси, каха каладзе, анонсы , концерт
"Тбилиси под открытым небом": в Глдани пройдут бесплатные музыкальные концерты
Посещение концертов бесплатное, начало в 19:00
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Концерты пройдут в парке спального столичного района Глдани в рамках проекта "Тбилиси под открытым небом" 25 и 26 июня, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На мероприятиях, которые состоятся в парке VI микрорайона Глдани, выступят грузинские исполнители и бенды.
"Мы продолжаем проект "Под тбилисским небом", в рамках которого по выходным в разных районах столицы проходят музыкальные вечера. Этот проект очень популярен, и концерты посещает много людей, что приятно", - сказал Каладзе на заседании.
Начало в 19:00. Посещение концертов бесплатное.