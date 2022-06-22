https://sputnik-georgia.ru/20220622/tempy-covid-vaktsinatsii-v-gruzii-ostayutsya-nizkimi--statistika-posledney-nedeli-267732388.html
Темпы COVID-вакцинации в Грузии остаются низкими – статистика последней недели
Темпы COVID-вакцинации в Грузии остаются низкими – статистика последней недели
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T16:27+0400
2022-06-22T16:27+0400
2022-06-22T17:21+0400
вакцинация от коронавируса
общество
грузия
новости
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. В Грузии за последнюю неделю сделано 1 827 прививок против коронавируса, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.Вакцинация в деталяхС начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 900 226 прививок. Двумя дозами вакцинирован 1 270 101 человек. Это 44,9% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 254 860 человек.Среди подростков в возрасте 12-15 лет полностью вакцинированы 3 496 человек (1,85%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полные две дозы вакцины сделали 11 354 человека (13.87%).Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации и заняв очередь.На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
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вакцинация от коронавируса, общество, грузия, новости, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
Темпы COVID-вакцинации в Грузии остаются низкими – статистика последней недели
16:27 22.06.2022 (обновлено: 17:21 22.06.2022)
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. В Грузии за последнюю неделю сделано 1 827 прививок против коронавируса, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.
Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.
Вакцинация в деталях
С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 900 226 прививок. Двумя дозами вакцинирован 1 270 101 человек. Это 44,9% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 254 860 человек.
Среди подростков в возрасте 12-15 лет полностью вакцинированы 3 496 человек (1,85%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полные две дозы вакцины сделали 11 354 человека (13.87%).
Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации и заняв очередь.
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.