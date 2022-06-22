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Цены на бензин в Грузии и других странах ближнего зарубежья

Цены на бензин в Грузии и других странах ближнего зарубежья

За увеличением цен на энергоресурсы последовал рост цен на автомобильное топливо 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T20:02+0400

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2022-06-22T20:02+0400

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В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, сколько стоит бензин в странах ближнего зарубежья.Так, по данным на 16 мая, среди стран ближнего зарубежья самый дорогой бензин в Эстонии ($2,04), а самый дешевый в Туркменистане ($0,43). Грузия занимает шестое место ($1,33).В начале мая 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил экономическому совету разобраться с причиной высоких цен на топливо. Агентство конкуренции проверило состояние рынка импортируемого топлива и выяснило причину высоких цен на бензин в Грузии.В целом цена на топливо на бензоколонках формируется по сумме сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка. Агентство проверило формирование цены на топливо, импортируемого из России, Болгарии и Румынии, в трех крупнейших компаниях и выяснило, что в апреле в розничной цене наценка на топливо из России, себестоимость которого самая низкая по сравнению с себестоимостью топлива из Румынии и Болгарии, составила 0,65 лари/литр. А из Румынии 0,16 лари/литр, а из Болгарии – 0,2 лари/литр. По данным Агентства, таким образом при разной себестоимости импортируемое из всех трех стран топливо продается по идентичной цене.Ведомство отмечает, что в мае на международных рынках фиксировалась тенденция роста цен на нефть и топливо и практически цены приблизились к пику, зафиксированному в марте.

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