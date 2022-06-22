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В Европе нет такого экономического роста, как в Грузии – премьер
В Европе нет такого экономического роста, как в Грузии – премьер
В стране мир и стабильность и рост экономики 14,4%, заявил Гарибашвили 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T21:59+0400
2022-06-22T21:59+0400
2022-06-22T23:03+0400
ираклий гарибашвили
грузия
новости
экономика
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Такого высокого экономического роста, как в Грузии, нет нигде в Европе и все благодаря нашим усилиям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В последнее время международные институты отмечают высокий уровень инфляции и падение мировой экономики. Причиной называются события на Украине и эффект санкций.По его словам, уровень инфляции также бьет рекорды по всему миру и Грузия стала исключением, сохранив уровень инфляции ниже 13%."Инфляция достигла исторического максимума в Америке и Европе, в Германии и Франции. В Турции ее уровень 73%, в Молдове – 27%, а мы сохраняем уровень инфляции на уровне 12-13%, в условиях двузначного роста экономики и такой оппозиции", - сказал Гарибашвили.По данным Нацбанка, уровень инфляции в мае составил 13,3% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, причиной высокой инфляции является эффект санкций и проблемы с поставками продукции, что повлекло мировой рост цен на продовольствие, который отразился и на Грузии.
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ираклий гарибашвили, грузия, новости, экономика
В Европе нет такого экономического роста, как в Грузии – премьер
21:59 22.06.2022 (обновлено: 23:03 22.06.2022)
В стране мир и стабильность и рост экономики 14,4%, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Такого высокого экономического роста, как в Грузии, нет нигде в Европе и все благодаря нашим усилиям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В последнее время международные институты отмечают высокий уровень инфляции и падение мировой экономики. Причиной называются события на Украине и эффект санкций.
"Мы смогли сохранить мир. Не повелись на их (оппозиции – ред.) провокации и стремления, призывы и желания их партнеров-украинцев, чтобы тут устроить второй фронт и второй Мариуполь. Этого мы избежали. В стране мир и стабильность, и рост экономики 14,4%, которого нет нигде", - сказал Гарибашвили.
По его словам, уровень инфляции также бьет рекорды по всему миру и Грузия стала исключением, сохранив уровень инфляции ниже 13%.
"Инфляция достигла исторического максимума в Америке и Европе, в Германии и Франции. В Турции ее уровень 73%, в Молдове – 27%, а мы сохраняем уровень инфляции на уровне 12-13%, в условиях двузначного роста экономики и такой оппозиции", - сказал Гарибашвили.
По данным Нацбанка, уровень инфляции в мае составил 13,3% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, причиной высокой инфляции является эффект санкций и проблемы с поставками продукции, что повлекло мировой рост цен на продовольствие, который отразился и на Грузии.