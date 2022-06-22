https://sputnik-georgia.ru/20220622/v-evrope-net-takogo-ekonomicheskogo-rosta-kak-v-gruzii--premer-267747502.html

В Европе нет такого экономического роста, как в Грузии – премьер

В Европе нет такого экономического роста, как в Грузии – премьер

В стране мир и стабильность и рост экономики 14,4%, заявил Гарибашвили 22.06.2022, Sputnik Грузия

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2022-06-22T21:59+0400

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ираклий гарибашвили

грузия

новости

экономика

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Такого высокого экономического роста, как в Грузии, нет нигде в Европе и все благодаря нашим усилиям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В последнее время международные институты отмечают высокий уровень инфляции и падение мировой экономики. Причиной называются события на Украине и эффект санкций.По его словам, уровень инфляции также бьет рекорды по всему миру и Грузия стала исключением, сохранив уровень инфляции ниже 13%."Инфляция достигла исторического максимума в Америке и Европе, в Германии и Франции. В Турции ее уровень 73%, в Молдове – 27%, а мы сохраняем уровень инфляции на уровне 12-13%, в условиях двузначного роста экономики и такой оппозиции", - сказал Гарибашвили.По данным Нацбанка, уровень инфляции в мае составил 13,3% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, причиной высокой инфляции является эффект санкций и проблемы с поставками продукции, что повлекло мировой рост цен на продовольствие, который отразился и на Грузии.

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ираклий гарибашвили, грузия, новости, экономика