https://sputnik-georgia.ru/20220622/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-267705261.html
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T09:01+0400
2022-06-22T09:01+0400
2022-06-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июня – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2022 года составил 14,4% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за первый квартал составил составил 14,4%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2022 года составил 14,4 миллиарда лари или 14,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 8,7%, а ВВП на душу населения составил 1 249,9 доллара (год назад – 929,7 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в первом квартале 2022 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом
ТБИЛИСИ, 22 июня – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2022 года составил 14,4% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за первый квартал составил составил 14,4%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2022 года составил 14,4 миллиарда лари или 14,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 8,7%, а ВВП на душу населения составил 1 249,9 доллара (год назад – 929,7 доллара).
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в первом квартале 2022 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в первом квартале 2022 года
Сфера экономики
Рост, %
Обеспечения местами размещения и продуктами питания
70,3
Электро- и газоснабжение
54,7
Отдых и развлечения
47,9
Транспорт и складирование
29,4
Административная деятельность
29,1
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в I квартале 2022
Сфера экономики
Удельный вес в ВВП, %
Торговля
14,8
Перерабатывающая промышленность
12,0
Операции с недвижимостью
10,1
Государственное управление
7,3
Строительство
7,1