https://sputnik-georgia.ru/20220622/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-267705261.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T09:01+0400

2022-06-22T09:01+0400

2022-06-22T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 июня – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2022 года составил 14,4% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за первый квартал составил составил 14,4%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2022 года составил 14,4 миллиарда лари или 14,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 8,7%, а ВВП на душу населения составил 1 249,9 доллара (год назад – 929,7 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в первом квартале 2022 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.

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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"