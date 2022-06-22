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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T09:01+0400
2022-06-22T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 22 июня – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2022 года составил 14,4% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за первый квартал составил составил 14,4%.В текущих ценах ВВП в первом квартале 2022 года составил 14,4 миллиарда лари или 14,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 8,7%, а ВВП на душу населения составил 1 249,9 доллара (год назад – 929,7 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в первом квартале 2022 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
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В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал

09:01 22.06.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - улица Марджанишвили
Вид на город Тбилиси - улица Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом
ТБИЛИСИ, 22 июня Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2022 года составил 14,4% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за первый квартал составил составил 14,4%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2022 года составил 14,4 миллиарда лари или 14,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 8,7%, а ВВП на душу населения составил 1 249,9 доллара (год назад – 929,7 доллара).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в первом квартале 2022 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в первом квартале 2022 года

Сфера экономики

Рост, %

Обеспечения местами размещения и продуктами питания

70,3

Электро- и газоснабжение

54,7

Отдых и развлечения

47,9

Транспорт и складирование

29,4

Административная деятельность

29,1

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в I квартале 2022

Сфера экономики

Удельный вес в ВВП, %

Торговля

14,8

Перерабатывающая промышленность

12,0

Операции с недвижимостью

10,1

Государственное управление

7,3

Строительство

7,1

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