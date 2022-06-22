https://sputnik-georgia.ru/20220622/v-gruzinskoy-mechte-ne-ponyali-pochemu-prezident-zabrakovala-zakonoproekt-o-proslushke-267743734.html

В "Грузинской мечте" не поняли, почему президент забраковала законопроект о прослушке

В "Грузинской мечте" не поняли, почему президент забраковала законопроект о прослушке

Президенту Грузии не понравилось изменение сроков прослушки и тайной слежки 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Поправки о продлении максимально допустимого срока проведение тайных следственных мероприятий в Грузии с трех до девяти месяцев отвечают вызовам безопасности, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе журналистам.Принятый 7 июня законопроект не понравился президенту Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, поправки ограничивают права человека, поэтому она приняла решение воспользоваться правом вето. Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать в суде о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца - генпрокурора или его заместителя.По словам Талаквадзе, законопроект вернется в парламент и вновь пройдет голосование. "Мы поддержали эти поправки, так как существует соответствующая аргументация этих изменений и, безусловно, на следующей сессии, мы рассмотрим вопрос, когда он вернется в парламент, и поддержим его", - сказал Талаквадзе.Согласно поправкам, если речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, грузинская мечта, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили