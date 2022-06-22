https://sputnik-georgia.ru/20220622/v-parlamente-gruzii-usilivayut-mery-bezopasnosti-267716925.html

В парламенте Грузии усиливают меры безопасности

В парламенте Грузии усиливают меры безопасности

В законодательном органе ждут премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T11:02+0400

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политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Режим ограниченного доступа вводится в парламенте Грузии с тем, чтобы избежать возможных провокаций во время предстоящего выступления премьера, говорится в опубликованном заявлении.Через несколько часов в парламенте ждут премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который представит отчет о проделанной за год работе.Как пояснили в парламенте, целью указанной меры является предотвращение возможных провокаций и обеспечение условий для работы депутатов и сотрудников парламента Грузии.Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работы кабинета министров страны.Отчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уcловно разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правление.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили