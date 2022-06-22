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В парламенте Грузии усиливают меры безопасности
В парламенте Грузии усиливают меры безопасности
В законодательном органе ждут премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T11:02+0400
2022-06-22T11:02+0400
2022-06-22T11:30+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Режим ограниченного доступа вводится в парламенте Грузии с тем, чтобы избежать возможных провокаций во время предстоящего выступления премьера, говорится в опубликованном заявлении.Через несколько часов в парламенте ждут премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который представит отчет о проделанной за год работе.Как пояснили в парламенте, целью указанной меры является предотвращение возможных провокаций и обеспечение условий для работы депутатов и сотрудников парламента Грузии.Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работы кабинета министров страны.Отчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уcловно разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правление.
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
В парламенте Грузии усиливают меры безопасности
11:02 22.06.2022 (обновлено: 11:30 22.06.2022)
В законодательном органе ждут премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Режим ограниченного доступа вводится в парламенте Грузии с тем, чтобы избежать возможных провокаций во время предстоящего выступления премьера, говорится в опубликованном заявлении.
Через несколько часов в парламенте ждут премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который представит отчет о проделанной за год работе.
"В здании парламента и на прилегающей территории 22 июня будет действовать режим ограниченного доступа, за исключением представителей СМИ", – говорится в заявлении.
Как пояснили в парламенте, целью указанной меры является предотвращение возможных провокаций и обеспечение условий для работы депутатов и сотрудников парламента Грузии.
Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работы кабинета министров страны.
Отчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уcловно разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правление.