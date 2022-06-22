https://sputnik-georgia.ru/20220622/v-tbilisi-chasti-rayonov-vnov-vremenno-otklyuchat-elektrichestvo-267713248.html

Части районов Тбилиси временно отключат электричество

Части районов Тбилиси временно отключат электричество

"Теласи" приносит извинения жителям за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Части Тбилиси подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением различных работ 22 июня, сообщили в компании "Теласи".В раойне Сабуртало в связи с неотложными работами с 10:00 до 17:00 ограничение коснется жителей проспекта Геловани (частично), улиц Броцеули и Мачавариани.В связи с аварийными работами с 10:00 до 15:00 ограничение частично коснется жителей проспекта Пекина. С 11:00 до 13:00 ограничение частично будет распространяться на жителей поселка Тхинвала и население улицы Авто Варази.С 13:00 до 15:00 без электроэнергии будут жители улиц Бербуки и Алексидзе.В связи с работами в районе Ваке с 10:00 до 18:00 ограничение будет частично коснутся жителей поселка Цкнети. С 10:00 до 17:00 оно коснется частично жителей проспекта Ильи Чавчавадзе, улиц Кекелидзе, Такаишвили, Палиашвили, Напареули и Барнова.Мтацминдский район – с 10:00 до 18:00 ограничения будут распространяться на население правого берега Куры (частично), площади Республики (частично), Асатиани, Вирсаладзе, Брозе, Месхи, Чонкадзе, улицы Саванели и Гергети.Исанский район – с 10:00 до 18:00 ограничения будут распространяться на население проспекта Царицы Кетеван, Богдана Хмельницкого, улиц Киндзмараули, Каспи, Ацкури, Леха Качиньского, Цинандали и Ивериели. Глданский район – в связи с неотложными работами с 10:00 до 15:00 ограничение будет распространяться на микрорайон Мухиани III, село Глдани (частично), Нозадзе, Думбадзе, Победы, Ливан, Баралети, Поцхишвили, Лиахви, Церетели, Ульянова и улицы Андроникашвили.Дидубский район – в связи с неотложными работами с 10:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на население улиц Акакия Бакрадзе, Баланчина, Сухуми, Зугдиди, Вахушти Багратиони, Давида Бакрадзе и Вани."Компания приносит извинения клиентам за неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена", – говорится в сообщении.

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грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, компания "теласи"