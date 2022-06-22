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В Техасе решили снести школу, где в ходе стрельбы погиб 21 человек
В Техасе решили снести школу, где в ходе стрельбы погиб 21 человек
В результате стрельбы в этой школе погибли 18 детей и трое взрослых 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T19:19+0400
2022-06-22T19:19+0400
2022-06-22T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Власти Техаса приняли решение снести начальную школу в Ювальде, где в ходе стрельбы погиб 21 человек, сообщил мэр города Дон Маклафлин.Трагедия произошла в конце мая: 18-летний житель Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии стрелка ликвидировали полицейские. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным подобным инцидентом в США за последнее десятилетие."Я понимаю, и у меня был этот разговор с руководством, школа будет снесена! Вы никогда не сможете попросить ребенка или учителя вернуться в эту школу", - сказал мэр во время заседания городского совета, которое транслировал телеканал Fox News.
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техас, fox news, сша, новости, в мире, стрельба в школе, стрельба в техасе
В Техасе решили снести школу, где в ходе стрельбы погиб 21 человек
В результате стрельбы в этой школе погибли 18 детей и трое взрослых
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik.
Власти Техаса приняли решение снести начальную школу в Ювальде, где в ходе стрельбы погиб 21 человек, сообщил
мэр города Дон Маклафлин.
Трагедия произошла в конце мая: 18-летний житель Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии стрелка ликвидировали полицейские.
В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным подобным инцидентом в США за последнее десятилетие.
"Я понимаю, и у меня был этот разговор с руководством, школа будет снесена! Вы никогда не сможете попросить ребенка или учителя вернуться в эту школу", - сказал мэр во время заседания городского совета, которое транслировал телеканал Fox News.