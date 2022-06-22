https://sputnik-georgia.ru/20220622/vlasti-gruzii-ne-pozvolyat-temnym-silam-osuschestvit-svoy-plan--kaladze-267723363.html

Власти Грузии не позволят "темным силам" осуществить свой план – Каладзе

Власти Грузии не позволят "темным силам" осуществить свой план – Каладзе

Грузия сможет получить статус страны-кандидата на членство в ЕС в ближайшем будущем, убежден Каладзе 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T13:41+0400

2022-06-22T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузинские власти не позволят деструктивной силе помешать развитию страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.В понедельник многотысячная акция в центре Тбилиси завершилась провозглашением манифеста о готовности формирования нового Народного собрания и анонсом новых акций протеста. Акция прошла в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС.Мэр Тбилиси уверен, что в Грузия сможет получить статус страны-кандидата на членство в Евросоюз в ближайшем будущем. "Ни в коем случае мы не должны опускать руки. Мы должны сделать все, чтобы наша страна как можно скорее стала членом большой семьи, которая называется Европой и Евросоюзом. Мы и сегодня, вчера и позавчера двигались в этом направлении, и у нас есть одна цель – членство Грузии в большой европейской семье", – отметил Каладзе.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблемы поляризации путем обеспечения сотрудничества между партиями, гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, продолжить улучшать избирательную систему.Кроме того, Грузию призвали сделать судебную систему полностью и по-настоящему независимой, снабдить новые структуры – Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных – всеми необходимыми ресурсами и обеспечить их независимость, укрепить независимость Антикоррупционного агентства.Среди условий для получения статуса кандидата в ЕС также "реализация обязательства по деолигархизации" путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, усиление борьбы с организованной преступностью, принятие более активных усилий для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ.В документе по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.

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политика, грузия, новости, каха каладзе