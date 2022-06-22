https://sputnik-georgia.ru/20220622/voennyy-ekspert-raskryl-dlya-chego-voennye-iz-ssha-izuchayut-nlo---video-267734298.html

Военный эксперт раскрыл, для чего военные из США изучают НЛО - видео

Военный эксперт раскрыл, для чего военные из США изучают НЛО - видео

В США появится структура по отслеживанию НЛО и оценке угроз нацбезопасности. С чем это связано и что за этим последует? Смотрите видео 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T16:58+0400

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Целью американских военных, как рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин, несмотря на официальные заявления, является не поиск инопланетной жизни, а попытка втянуть своих геополитических конкурентов в очередную гонку вооружений. Об этом, а также об опасностях, которые несет в себе милитаризация космоса, смотрите в интервью.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, нло, видео