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Военный эксперт раскрыл, для чего военные из США изучают НЛО - видео
Военный эксперт раскрыл, для чего военные из США изучают НЛО - видео
В США появится структура по отслеживанию НЛО и оценке угроз нацбезопасности. С чем это связано и что за этим последует? Смотрите видео 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T16:58+0400
2022-06-22T16:58+0400
2022-06-22T17:07+0400
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Целью американских военных, как рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин, несмотря на официальные заявления, является не поиск инопланетной жизни, а попытка втянуть своих геополитических конкурентов в очередную гонку вооружений. Об этом, а также об опасностях, которые несет в себе милитаризация космоса, смотрите в интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, нло, видео
Военный эксперт раскрыл, для чего военные из США изучают НЛО - видео
16:58 22.06.2022 (обновлено: 17:07 22.06.2022)
В США появится структура по отслеживанию НЛО и оценке угроз нацбезопасности. С чем это связано и что за этим последует? Смотрите видео
Целью американских военных, как рассказал в интервью "Sputnik на русском
" военный эксперт Александр Жилин, несмотря на официальные заявления, является не поиск инопланетной жизни, а попытка втянуть своих геополитических конкурентов в очередную гонку вооружений. Об этом, а также об опасностях, которые несет в себе милитаризация космоса, смотрите в интервью.