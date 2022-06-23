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https://sputnik-georgia.ru/20220623/botanicheskiy-sad-zugdidi-zakryt-dlya-posetiteley-posle-razrushitelnogo-livnya-267789060.html
Ботанический сад Зугдиди закрыт для посетителей после разрушительного ливня
Ботанический сад Зугдиди закрыт для посетителей после разрушительного ливня
Дренажная система не смогла справиться с обильными осадками, соответственно часть ботанического сада затоплена 23.06.2022, Sputnik Грузия
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2022-06-23T23:31+0400
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происшествия
зугдиди
стихийное бедствие
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ботанический сад Зугдиди закрыт для посетителей в целях безопасности до тех пор, пока не будут ликвидированы последствия разрушительного ливня, говорится в сообщении ботанического сада.В результате ливня поваленными оказались несколько деревьев. Из-за этого в нескольких местах прорвана ограда ботанического сада, а также повреждено электроосвещение.Дренажная система не смогла справиться с обильными осадками, соответственно, часть ботанического сада затоплена. Мэрия Зугдиди осуществит работы по установке дополнительных дренажных систем, чтобы в будущем избежать подобных проблем.С утра в ботаническом саду работают представители соответствующих служб. Специалисты работают над тем, чтобы вернуть саду прежний вид.Непогода создала проблемы жителям сразу нескольких регионов Грузии – из-за непогоды пострадало население Имерети, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми Квемо Сванети и Самегрело-Земо Сванети.В Самегрело-Земо Сванети больше всего пострадали села Сенаки. Затоплены улицы, вода пробралась в дома. Нескольких семей пришлось перевести в безопасное место. Повреждены мосты и внутренние дороги.Зугдидский ботанический сад получил свой сегодняшний облик при князе Давиде Дадиани в XIX веке. Благодаря своему расположению, Зугдидский сад является одним из лучших мест по изучению субтропических растений.На территории более 26 гектаров растут сотни видов деревьев и кустарников, в том числе экзотические виды из стран Средиземноморья, Америки, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. В целом в саду можно увидеть более 500 видов растений, из них около 80 – экзотические.В коллекции сада много местных и привезенных экспонатов. Там, в частности, растут секвойи, магнолии, платаны, а также водно-болотистые растения и засухоустойчивые виды.
зугдиди
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Ботанический сад Зугдиди закрыт для посетителей после разрушительного ливня

23:27 23.06.2022 (обновлено: 23:31 23.06.2022)
© Zugdidi Botanical GardenБотанический сад Зугдиди после разрушительного ливня
Ботанический сад Зугдиди после разрушительного ливня - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2022
© Zugdidi Botanical Garden
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Дренажная система не смогла справиться с обильными осадками, соответственно часть ботанического сада затоплена
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ботанический сад Зугдиди закрыт для посетителей в целях безопасности до тех пор, пока не будут ликвидированы последствия разрушительного ливня, говорится в сообщении ботанического сада.
В результате ливня поваленными оказались несколько деревьев. Из-за этого в нескольких местах прорвана ограда ботанического сада, а также повреждено электроосвещение.
Дренажная система не смогла справиться с обильными осадками, соответственно, часть ботанического сада затоплена. Мэрия Зугдиди осуществит работы по установке дополнительных дренажных систем, чтобы в будущем избежать подобных проблем.
© Zugdidi Botanical GardenБотанический сад Зугдиди после разрушительного ливня
Ботанический сад Зугдиди после разрушительного ливня - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2022
Ботанический сад Зугдиди после разрушительного ливня
© Zugdidi Botanical Garden
С утра в ботаническом саду работают представители соответствующих служб. Специалисты работают над тем, чтобы вернуть саду прежний вид.
Непогода создала проблемы жителям сразу нескольких регионов Грузии – из-за непогоды пострадало население Имерети, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми Квемо Сванети и Самегрело-Земо Сванети.
© Zugdidi Botanical GardenБотанический сад Зугдиди после разрушительного ливня
Ботанический сад Зугдиди после разрушительного ливня - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2022
Ботанический сад Зугдиди после разрушительного ливня
© Zugdidi Botanical Garden
В Самегрело-Земо Сванети больше всего пострадали села Сенаки. Затоплены улицы, вода пробралась в дома. Нескольких семей пришлось перевести в безопасное место. Повреждены мосты и внутренние дороги.
Зугдидский ботанический сад получил свой сегодняшний облик при князе Давиде Дадиани в XIX веке. Благодаря своему расположению, Зугдидский сад является одним из лучших мест по изучению субтропических растений.
© Zugdidi Botanical GardenБотанический сад Зугдиди после разрушительного ливня
Ботанический сад Зугдиди после разрушительного ливня - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2022
Ботанический сад Зугдиди после разрушительного ливня
© Zugdidi Botanical Garden
На территории более 26 гектаров растут сотни видов деревьев и кустарников, в том числе экзотические виды из стран Средиземноморья, Америки, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. В целом в саду можно увидеть более 500 видов растений, из них около 80 – экзотические.
В коллекции сада много местных и привезенных экспонатов. Там, в частности, растут секвойи, магнолии, платаны, а также водно-болотистые растения и засухоустойчивые виды.
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