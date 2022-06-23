https://sputnik-georgia.ru/20220623/chto-gruziny-slushali-v-mae-statistika-spotify-267725560.html

Что грузины слушали в мае? Статистика Spotify

Что грузины слушали в мае? Статистика Spotify

Marketer стал медиапартнером Spotify и каждый месяц публикует такую статистику 23.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ведущая музыкальная стриминг-платформа Spotify поделилась статистикой о том, какую музыку предпочитал грузинский слушатель в мае 2022 года, говорится на сайте агентства Marketer.С начала 2021 года на рынке Грузии официально работает Spotify. А с осени прошлого года Marketer стал медиапартнером Spotify и теперь каждый месяц публикует такую статистику.Так оказалось, что в мае в пятерку самых прослушиваемых зарубежных артистов в Грузии вошли рэп-исполнитель Кендрик Ламар, Гарри Стайлз, The Weeknd, Kanye West и Eminem. Отсюда можно сделать вывод, что в Грузии в мае поп-музыке предпочитали рэп.Что касается песен, то чаще всего грузинские слушатели предпочитали Harry Styles – As It Was, Kendrick Lamar – N95, Artic Monkeys – 505, Glass Animals – Heat Waves, The Neighbourhood – Sweater Weather.На Spotify грузины слушают не только иностранных исполнителей, но и отечественных артистов, а именно: Bedford Falls, "Дагдагани", Luna997, 33A, Niaz Diasamidze, Erekle Deisadze, Killages, "Ара", Тамада, Mgzavrebi.Что же касается грузинских песен, то чаще всего в Грузии слушали следующие песни: Bedford Falls – Macedonia, Erekle Deisadze – Sheni Panjridan, LOUDspeakers – World In My Eyes, Erekle Deisadze, Luna 997 – Aante, Tamada – Piramde.

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грузия, культура, новости, the weeknd