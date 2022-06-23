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Элисашвили: политическая культура в Грузии - на дне
Элисашвили: политическая культура в Грузии - на дне
По словам депутата, грузинское общество в сто тысяч раз лучше, чем весь политический спектр 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T11:58+0400
2022-06-23T11:58+0400
2022-06-23T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лидер партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает, что политическая культура в стране - на дне, об этом он заявил после выступления премьер-министра Грузии в законодательном органе.Выступление премьера Ираклия Гарибашвили в парламенте сопровождалось перепалкой с оппозицией, а также взаимными обвинениями политиков. Депутаты "Единого национального движения" не давали премьеру говорить. В дело пришлось вмешаться приставам.Окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня.По словам депутата, грузинское общество в сто тысяч раз лучше, чем весь политический спектр и все политики."Сегодня укрепилось мое мнение, которое было у меня на протяжении всего времени , что грузинское общество лучше, чем весь политический спектр и все политики в сто тысяч раз. Общественность точно понимает, что говорят из Европы, и что она готова положить конец поляризации", - сказал Элисашвили.Как считает лидер "Граждан", каждый шаг и усилия политиков, будь то правящая партия или оппозиция, должны были быть направлены на то, чтобы доказать Европе, что Грузия достойнаа стать частью Европейской семьи, "частью великого христианского мира"."Мы говорим этому всему нет и говорим им, что предпочитаем оскорблять друг друга, обливать грязью, распылять ненависть друг к другу", - сказал Элисашвили.Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
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Элисашвили: политическая культура в Грузии - на дне
11:58 23.06.2022 (обновлено: 12:09 23.06.2022)
По словам депутата, грузинское общество в сто тысяч раз лучше, чем весь политический спектр
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лидер партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает, что политическая культура в стране - на дне, об этом он заявил после выступления премьер-министра Грузии в законодательном органе.
Выступление премьера Ираклия Гарибашвили в парламенте сопровождалось перепалкой с оппозицией, а также взаимными обвинениями политиков. Депутаты "Единого национального движения" не давали премьеру говорить. В дело пришлось вмешаться приставам.
"Политическая культура грузинских политиков на дне. Осталось два дня до того момента, когда нам скажут о самом важном решении за все существование Грузии, а мы наносим этому ущерб", - сказал Элисашвили.
Окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня.
По словам депутата, грузинское общество в сто тысяч раз лучше, чем весь политический спектр и все политики.
"Сегодня укрепилось мое мнение, которое было у меня на протяжении всего времени , что грузинское общество лучше, чем весь политический спектр и все политики в сто тысяч раз. Общественность точно понимает, что говорят из Европы, и что она готова положить конец поляризации", - сказал Элисашвили.
Как считает лидер "Граждан", каждый шаг и усилия политиков, будь то правящая партия или оппозиция, должны были быть направлены на то, чтобы доказать Европе, что Грузия достойнаа стать частью Европейской семьи, "частью великого христианского мира".
"Мы говорим этому всему нет и говорим им, что предпочитаем оскорблять друг друга, обливать грязью, распылять ненависть друг к другу", - сказал Элисашвили.
Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.