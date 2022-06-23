https://sputnik-georgia.ru/20220623/evrosoyuz-gotov-dat-gruzii-status-kandidata-posle-vypolneniya-eyu-ryada-usloviy---mishel-267787519.html

Евросоюз готов дать Грузии статус кандидата после выполнения ею ряда условий - Мишель

Евросоюз готов дать Грузии статус кандидата после выполнения ею ряда условий - Мишель

От Грузии ждут деполяризации, деолигархизации, улучшения медиасреды и так далее 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Саммит глав государств Евросоюза заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС после выполнения ею ряда условий, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее."Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты", - написал Мишель.При этом он поздравил грузинский народ с этим решением. "Это исторический момент в отношениях Евросоюза-Грузии: будущее Грузии - в Евросоюзе", - отметил Мишель. При этом на саммите Евросоюза был согласован вопрос о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.

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