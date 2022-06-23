https://sputnik-georgia.ru/20220623/ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-267760514.html

Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23.06.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мария захарова, мультимедиа, видео, политика, видео