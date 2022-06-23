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Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T10:25+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, мария захарова, мультимедиа, видео, политика, видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
10:25 23.06.2022 (обновлено: 11:25 23.06.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.