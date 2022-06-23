https://sputnik-georgia.ru/20220623/gruzinskie-grazhdane-stanut-chastyu-samoy-krupnoy-politicheskoy-gruppy-pase-267782062.html

Грузинские "Граждане" станут частью самой крупной политической группы ПАСЕ

Грузинские "Граждане" станут частью самой крупной политической группы ПАСЕ

Партия "Граждане" представлена в парламенте Грузии десятого созыва двумя депутатами 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T19:41+0400

2022-06-23T19:41+0400

2022-06-23T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Парламентская оппозиционная партия "Граждане" станет членом крупнейшей политической группы ПАСЕ - "Социалисты, демократы и зеленые", об этом лидер партии Леван Иоселиани сообщил Первому каналу.Вопрос о партии "Граждане" был утвержден в повестке дня бюро политической группы в Страсбурге в начале сессионной недели.По словам Иоселиани, вопрос будет поддержан большинством голосов в европейской политической группе. Процессу предшествовали полгода переговоров и подготовительных процессов.Политическая группа в настоящее время имеет большинство в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге - 165 мест.Партия "Граждане"! представлена в парламенте Грузии десятого созыва двумя депутатами - Алеко Элисашвили и Леваном Иоселиани. Партия была создана в августе 2020 года и на парламентских выборах набрала 1,33% или 25, 5 голосов избирателей.

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политика, новости, грузия, страсбург, алеко элисашвили, совет европы