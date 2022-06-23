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Грузинские предприниматели поедут в Германию для повышения квалификации
Грузинские предприниматели поедут в Германию для повышения квалификации
У бизнесменов появится возможность вывести свою продукцию на 500-миллионный рынок ЕС 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T09:01+0400
2022-06-23T09:01+0400
2022-06-23T09:01+0400
грузия
новости
экономика
геннадий арвеладзе
германия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Более 20 грузинских предпринимателей в этом году отправятся в Германию в рамках программы повышения квалификации Fit for Partnership, соответствующий меморандум подписали замминистра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе и посол Германии Хуберт Книрш.Программа Fit for Partnership организована Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии (BMWK) и Немецким обществом международного сотрудничества GIZ, которая реализуется с 2016 года. Программа направлена на развитие возможностей международной торговли для малого и среднего бизнеса.Как отметил Арвеладзе, Германия уже много лет является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Грузии.За время запуска программы в ней приняли участие более 150 предпринимателей.Программа имеет особое значение в контексте Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли – Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA).
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, геннадий арвеладзе, германия
Грузинские предприниматели поедут в Германию для повышения квалификации
У бизнесменов появится возможность вывести свою продукцию на 500-миллионный рынок ЕС
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Более 20 грузинских предпринимателей в этом году отправятся в Германию в рамках программы повышения квалификации Fit for Partnership, соответствующий меморандум подписали замминистра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе и посол Германии Хуберт Книрш.
Программа Fit for Partnership организована Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии (BMWK) и Немецким обществом международного сотрудничества GIZ, которая реализуется с 2016 года. Программа направлена на развитие возможностей международной торговли для малого и среднего бизнеса.
"Программа Fit for Partnership – это возможность для местных предпринимателей вывести свою продукцию на 500-миллионный рынок ЕС", – сказал Геннадий Арвеладзе.
Как отметил Арвеладзе, Германия уже много лет является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Грузии.
За время запуска программы в ней приняли участие более 150 предпринимателей.
Программа имеет особое значение в контексте Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли – Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA).