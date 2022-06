https://sputnik-georgia.ru/20220623/gruzinskie-predprinimateli-poedut-v-germaniyu-dlya-povysheniya-kvalifikatsii-267724029.html

Грузинские предприниматели поедут в Германию для повышения квалификации

У бизнесменов появится возможность вывести свою продукцию на 500-миллионный рынок ЕС 23.06.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Более 20 грузинских предпринимателей в этом году отправятся в Германию в рамках программы повышения квалификации Fit for Partnership, соответствующий меморандум подписали замминистра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе и посол Германии Хуберт Книрш.Программа Fit for Partnership организована Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии (BMWK) и Немецким обществом международного сотрудничества GIZ, которая реализуется с 2016 года. Программа направлена на развитие возможностей международной торговли для малого и среднего бизнеса.Как отметил Арвеладзе, Германия уже много лет является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Грузии.За время запуска программы в ней приняли участие более 150 предпринимателей.Программа имеет особое значение в контексте Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли – Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA).

