https://sputnik-georgia.ru/20220623/gruzinskie-tennisisty-uverenno-vystupayut-na-kubke-devisa-267780596.html

Грузинские теннисисты уверенно выступают на Кубке Дэвиса

Грузинские теннисисты уверенно выступают на Кубке Дэвиса

По результатам жеребьевки сборная Грузии находится в группе А и сыграет с Кипром, Арменией и Лихтенштейном 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T17:51+0400

2022-06-23T17:51+0400

2022-06-23T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Сборная Грузии по теннису выиграла вторую встречу подряд в группе III крупнейших международных командных соревнований в мужском теннисе - Кубок Дэвиса, не проиграв ни сета.Грузинские теннисисты накануне разгромили сборную Армении со счетом 3:0 и на этот раз с таким же счетом выиграли у Лихтенштейна.Александр Бакши одолел Эрика Папарда в двух сетах - 6:0, 6:2, а Саба Пурцеладзе также уверенно победил Андрея Спасоевича - 6:1, 6:2.В парном разряде дуэт Баки/Ткемаладзе победил Бесимо/Спасоевича – 6:1, 6:2.Таким образом, сборная Грузии также обыграла Лихтенштейн со счетом 3:0 и в матче за первое место в группе сыграет с Кипром. Лихтенштейн и Армения находятся на последнем и третьем месте соответственно.Черногория, Армения, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова и Северная Македония играют вместе с Грузией в группе III Кубка Дэвиса. По результатам жеребьевки сборная Грузии находится в группе А и сыграет с Кипром, Арменией и Лихтенштейном.Лучшие три команды из этих восьми пройдут во вторую группу плей-офф (лучшие в группе и победитель среди команд, занявших второе место).Две команды, которые наберут меньше всего очков, перейдут из третьей лиги в четвертую.

лихтенштейн

армения

кипр

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