https://sputnik-georgia.ru/20220623/magnitnye-buri-v-iyule-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-267784491.html

Магнитные бури в июле 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в июле 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в июле 2021 года неблагоприятно повлияют на многих жителей Земли - почти половина второго летнего месяца пройдет в условиях повышенного влияния... 23.06.2022, Sputnik Грузия

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Зная точные даты магнитных бурь в июле и что делать в неблагоприятные дни, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в этот период.Когда в июле прогнозируют магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Магнитные бури в июлеПо предварительным прогнозам, в июле 2022 года ожидается несколько магнитных бурь.По прогнозу специалистов, первые магнитные бури ожидаются с 7 по 11 июля. Пик магнитной бури приходится на 9 июля. Геомагнитное возмущение ожидается незначительное, но продолжительное, поэтому оно повлияет на многих людей, а не только на метеочувствительных.Следующая магнитная буря ожидается 14-16 июля - она будет менее продолжительной чем первая, но сильной. Пик магнитной бури придется на 15 июля – геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет достаточно сильным, достигающим 5 баллов.Еще одна магнитная буря ожидается 20-22 июля. Геомагнитное возмущение ожидается незначительное - почувствовать эту магнитную бурю смогут только лица, зависимые от погоды.Последняя магнитная буря прогнозируют специалисты 29 июля. Магнитная буря ожидается средней силы – ее почувствуют не только метеозависимые люди.Все остальные дни в июле будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делать?До 70% жителей Земли реагируют на магнитные бури, однако активные всплески на Солнце серьезную проблему представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды.В неблагоприятные дни, у большинства людей, бывают перепады настроения, недомогания и проблемы со сном. В то же время о своем здоровье нужно позаботиться метеозависимым людям, а также лицам с хроническими и психическими заболеваниями.Медики советуют начать всем неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне хорошо выспаться, приняв теплую ванну.Чаще всего в период магнитных бурь людей беспокоит головная боль. Чтобы предупредить эту проблему, специалисты в неблагоприятные дни советуют сделать гимнастику, устроить утреннюю пробежку, заняться йогой или просто прогуляться. От плохого самочувствия спасет легкая физическая активность, которая улучшит в организме циркуляцию крови.Материал подготовлен на основе открытых источников

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