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Мастер-класс итальянской кухни от шеф-повара со звездой Michelin пройдет в Тбилиси

Мастер-класс итальянской кухни от шеф-повара со звездой Michelin пройдет в Тбилиси

На мероприятии проведут розыгрыш, победитель которого получит путевку в Италию 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Мастер-класс итальянской кухни от шеф-повара из ресторана-обладателя звезды Michelin Маттео Сиверо (Matteo Sivero) пройдет в Тбилиси 23 июня.На мастер-классе Маттео Сиверо научит грузинских кулинаров готовить итальянские закуски, основное блюдо и десерт. Кроме того, на мероприятии состоится дегустация вина, пива, сыра и кофе. И что самое интересное – организаторы проведут розыгрыш, победитель которого получит путевку в Италию.Маттео Сиверо полюбил кулинарию еще в детстве, благодаря своей бабушке. Уже в 19 лет юный Сиверо получил должность шеф-повара и свою первую звезду. Первый опыт работы итальянец получил в 2009 году в заведении Chisari (Неграр, Италия), где изучал основы кондитерского мастерства.В 2011-2013 годах Сиверо работал шеф-поваром по приготовлению закусок и десертов, затем стал су-шефом в ресторане Rubiani (Верона, Италия), что очень помогло ему сдать дополнительный экзамен для поступления в Профессиональный институт гостиничного и ресторанного сервиса A. Berti (Верона, Италия).Уже в 2014 году Маттео Сиверо был принят на должность су-шефа в Osteria La Fontanina. И уже через несколько месяцев, продемонстрировав свой профессионализм, он стал шеф-поваром в ресторане, имеющим звезду Michelin.

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италия, новости, грузия, культура, кулинария, повар