https://sputnik-georgia.ru/20220623/na-zapade-gruzii-prikryli-shest-nezakonnykh-lesopilok-267699251.html

На западе Грузии "прикрыли" шесть незаконных лесопилок

На западе Грузии "прикрыли" шесть незаконных лесопилок

Власти Грузии продолжают борьбу с незаконной вырубкой леса 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T08:31+0400

2022-06-23T08:31+0400

2022-06-23T08:31+0400

грузия

новости

происшествия

имерети

самегрело-земо сванети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/64/246296471_0:118:1281:838_1920x0_80_0_0_f8786da8520511ffde5451ec306659dd.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента надзора охраны окружающей среды Грузии выявили в двух регионах страны – Имерети и Самегрело - Земо Сванети – шесть незаконных лесопилок, говорится в пресс-релизе ведомства.Незарегистрированные лесопилки у граждан были размещены в специально обустроенных зданиях или же в приусадебных дворах. Исходя из того, что данные факты содержат признаки уголовного преступления, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

имерети

самегрело-земо сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, имерети, самегрело-земо сванети