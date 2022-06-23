https://sputnik-georgia.ru/20220623/na-zapade-gruzii-prikryli-shest-nezakonnykh-lesopilok-267699251.html
На западе Грузии "прикрыли" шесть незаконных лесопилок
На западе Грузии "прикрыли" шесть незаконных лесопилок
Власти Грузии продолжают борьбу с незаконной вырубкой леса 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T08:31+0400
2022-06-23T08:31+0400
2022-06-23T08:31+0400
грузия
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имерети
самегрело-земо сванети
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента надзора охраны окружающей среды Грузии выявили в двух регионах страны – Имерети и Самегрело - Земо Сванети – шесть незаконных лесопилок, говорится в пресс-релизе ведомства.Незарегистрированные лесопилки у граждан были размещены в специально обустроенных зданиях или же в приусадебных дворах. Исходя из того, что данные факты содержат признаки уголовного преступления, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.
имерети
самегрело-земо сванети
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, имерети, самегрело-земо сванети
На западе Грузии "прикрыли" шесть незаконных лесопилок
Власти Грузии продолжают борьбу с незаконной вырубкой леса
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента надзора охраны окружающей среды Грузии выявили в двух регионах страны – Имерети и Самегрело - Земо Сванети – шесть незаконных лесопилок, говорится в пресс-релизе ведомства.
Незарегистрированные лесопилки у граждан были размещены в специально обустроенных зданиях или же в приусадебных дворах. Исходя из того, что данные факты содержат признаки уголовного преступления, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.
В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.