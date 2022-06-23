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Нападение на оператора ТВ "Пирвели" в Батуми: подозреваемым предъявлены обвинения
Нападение на оператора ТВ "Пирвели" в Батуми: подозреваемым предъявлены обвинения
Обвиняемые использовали оскорбительные фразы и даже нанесли оператору несколько ударов 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T14:10+0400
2022-06-23T14:10+0400
2022-06-23T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам по факту преследования и применения насилия в отношении оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" в Батуми, говорится в заявлении, распространенном ведомством.В ходе расследования выяснилось, что 18 июня оператор телеканала "Пирвели" вместе с малолетними детьми находился близ парка 6 Мая в Батуми, где осуществлял профессиональную деятельность, в частности, должен был вывести в прямой эфир респондента.Перед прямым эфиром оператор разместил на месте видеокамеру, принадлежащую телекомпании, а его малолетний ребенок держал в руках микрофон с изображением логотипа телекомпании.В это время к ним подошли обвиняемые, которые выразили свое недовольство журналистской деятельностью "ТВ Пирвели". При этом обвиняемые использовали оскорбительные фразы и даже нанесли оператору несколько ударов.Подозреваемые были задержаны 21 июня. Им предъявлено обвинение по статье "Преследование, связанное с профессиональной деятельностью лица, совершенное с насилием", что наказывается лишением свободы на срок до трех лет.Прокуратура Грузии уже обратилась в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу в качестве меры пресечения.Прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику по фактам преследования и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, подчеркивают в ведомстве.
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грузия, происшествия, новости, батуми
Нападение на оператора ТВ "Пирвели" в Батуми: подозреваемым предъявлены обвинения
Обвиняемые использовали оскорбительные фразы и даже нанесли оператору несколько ударов
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам по факту преследования и применения насилия в отношении оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" в Батуми, говорится в заявлении
, распространенном ведомством.
В ходе расследования выяснилось, что 18 июня оператор телеканала "Пирвели" вместе с малолетними детьми находился близ парка 6 Мая в Батуми, где осуществлял профессиональную деятельность, в частности, должен был вывести в прямой эфир респондента.
Перед прямым эфиром оператор разместил на месте видеокамеру, принадлежащую телекомпании, а его малолетний ребенок держал в руках микрофон с изображением логотипа телекомпании.
В это время к ним подошли обвиняемые, которые выразили свое недовольство журналистской деятельностью "ТВ Пирвели". При этом обвиняемые использовали оскорбительные фразы и даже нанесли оператору несколько ударов.
Подозреваемые были задержаны 21 июня. Им предъявлено обвинение по статье "Преследование, связанное с профессиональной деятельностью лица, совершенное с насилием", что наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Прокуратура Грузии уже обратилась в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу в качестве меры пресечения.
Прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику по фактам преследования и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, подчеркивают в ведомстве.