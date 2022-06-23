https://sputnik-georgia.ru/20220623/nauchnaya-letnyaya-shkola-dlya-podrostkov-otkrylas-v-tbilisi-267767476.html

Научная летняя школа для подростков открылась в Тбилиси

Научная летняя школа для подростков открылась в Тбилиси

Цель школы – пробудить интерес молодежи к фундаментальным областям науки 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Образовательно-научная летняя школа для подростков в возрасте с 13 до 17 лет открылась в тбилисском Национальном дворце учащейся молодежи и продлится до 26 июня.Цель школы – пробудить интерес молодежи к фундаментальным областям науки: естествознанию, общественным наукам, а также математике и современным технологиям.В рамках летней школы пройдут презентации, викторины, эксперименты, мастер-классы, будут разработаны инновационные исследовательские проекты, организованы встречи с интересными людьми, выездные мероприятия, экскурсии и многое другое.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наука, грузия, новости, общество, дети, образование в грузии, тбилиси