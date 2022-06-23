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Научная летняя школа для подростков открылась в Тбилиси
Научная летняя школа для подростков открылась в Тбилиси
Цель школы – пробудить интерес молодежи к фундаментальным областям науки 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T12:41+0400
2022-06-23T12:41+0400
2022-06-23T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Образовательно-научная летняя школа для подростков в возрасте с 13 до 17 лет открылась в тбилисском Национальном дворце учащейся молодежи и продлится до 26 июня.Цель школы – пробудить интерес молодежи к фундаментальным областям науки: естествознанию, общественным наукам, а также математике и современным технологиям.В рамках летней школы пройдут презентации, викторины, эксперименты, мастер-классы, будут разработаны инновационные исследовательские проекты, организованы встречи с интересными людьми, выездные мероприятия, экскурсии и многое другое.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наука, грузия, новости, общество, дети, образование в грузии, тбилиси
Научная летняя школа для подростков открылась в Тбилиси
Цель школы – пробудить интерес молодежи к фундаментальным областям науки
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Образовательно-научная летняя школа для подростков в возрасте с 13 до 17 лет открылась в тбилисском Национальном дворце учащейся молодежи и продлится до 26 июня.
Цель школы – пробудить интерес молодежи к фундаментальным областям науки: естествознанию, общественным наукам, а также математике и современным технологиям.
В течение четырех дней школьников, используя методы неформального образования, познакомят с современными направлениями практической, экспериментальной, исследовательской работы и продемонстрируют их применение на практике.
В рамках летней школы пройдут презентации, викторины, эксперименты, мастер-классы, будут разработаны инновационные исследовательские проекты, организованы встречи с интересными людьми, выездные мероприятия, экскурсии и многое другое.