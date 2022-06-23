https://sputnik-georgia.ru/20220623/nepogoda-v-gruzii--naselenie-neskolkikh-regionov-stolknulos-s-problemami-iz-za-stikhii-267754642.html

Непогода в Грузии – население нескольких регионов столкнулось с проблемами из-за стихии

Непогода в Грузии – население нескольких регионов столкнулось с проблемами из-за стихии

Ливень, град и сильный ветер повредели инфраструткуру и дома в селах 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T10:53+0400

2022-06-23T10:53+0400

2022-06-23T11:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Непогода создала проблемы населению сразу нескольких регионов Грузии – пострадали жители Имерети, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми Квемо Сванети и Самегрело - Земо Сванети.По информации краевых районных администраций, из-за ливня, града и сильного ветра сильно пострадали села. Местные жители просят о помощи.В Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети) град шел так долго, что в результате пострадали пять сел. Ливень и град полностью разрушили фруктовые сады, посевы, повреждены автомобили.Град повредил не только приусадебные участки, но и дома. Ветер снес крыши. Тридцать семей, проживающих в военном городке, ждут помощи. В Ахалкалаки с утра начали подсчет ущерба. Создана специальная комиссия. В мэрии города заявляют, что они уже обратились к центральной власти за финансовой помощью.С последствиями стихии борются и в регионе Рача-Лечхуми Квемо-Сванети. Дождь, который длился в течение нескольких часов, создал проблемы в нескольких селах Амбролаурского района. Поврежден газопровод и линии электропередач.Ущерб подсчитывают и в Цагери. В результате обильных осадков в селе Гуши активизировались оползневые процессы. Из-за сошедшего оползня возникли проблемы с передвижением на автомобильных дорогах.Из-за непогоды пострадал и Лентехский район. Там повреждены внутренние сельские и центральные дороги. Поврежден и мост, связывающий с селом Муцди.Река Мухра вышла из берегов, в результате чего повреждена автомобильная дорога, идущая к селу Твиби. Проблемы возникли и на автомобильной дороге, идущей в направлении Хачеши-Бавари. Движение в этих направлениях ограничено.На месте мобилизована специальная техника. Очистительные работы идут в интенсивном режиме. В обоих регионах продолжаются ликвидационные работы. На месте остаются сотрудники спасательной службы.Непогода создала проблемы и региону Имерети. На одной из улиц города Кутаиси затопленным оказался первый этаж жилого дома. По словам местных жителей, река Риони вышла из берегов и повредила дома. Пострадавшие просят от мэрии города помощи.С последствиями стихии борется и регион Самегрело - Земо Сванети. Больше всего проблем ливень создал селам Сенаки – затоплены улицы, вода пробралась в жилые дома. Нескольких семей пришлось перевести в безопасное место. Повреждены мосты и внутренние дороги.По словам мэра Сенаки Вахтанга Гаделия, из-за проливных дождей возникли паводки, в результате чего затопленным оказался город, повреждены четыре моста.На месте работают спасатели. Продолжаются очистительные работы. Специальная комиссия с утра приступила к подсчету ущерба.

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