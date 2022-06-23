Непогода в Грузии – население нескольких регионов столкнулось с проблемами из-за стихии
10:53 23.06.2022 (обновлено: 11:23 23.06.2022)
© courtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region Последствия проливных дождей и сильного ветра в регионе Самегрело-Земо Сванети
© courtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
Ливень, град и сильный ветер повредели инфраструткуру и дома в селах
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Непогода создала проблемы населению сразу нескольких регионов Грузии – пострадали жители Имерети, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми Квемо Сванети и Самегрело - Земо Сванети.
По информации краевых районных администраций, из-за ливня, града и сильного ветра сильно пострадали села. Местные жители просят о помощи.
В Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети) град шел так долго, что в результате пострадали пять сел. Ливень и град полностью разрушили фруктовые сады, посевы, повреждены автомобили.
© сourtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region Последствия проливных дождей и сильного ветра в регионе Самегрело-Земо Сванети
Последствия проливных дождей и сильного ветра в регионе Самегрело-Земо Сванети
© сourtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
Град повредил не только приусадебные участки, но и дома. Ветер снес крыши. Тридцать семей, проживающих в военном городке, ждут помощи. В Ахалкалаки с утра начали подсчет ущерба. Создана специальная комиссия. В мэрии города заявляют, что они уже обратились к центральной власти за финансовой помощью.
С последствиями стихии борются и в регионе Рача-Лечхуми Квемо-Сванети. Дождь, который длился в течение нескольких часов, создал проблемы в нескольких селах Амбролаурского района. Поврежден газопровод и линии электропередач.
Ущерб подсчитывают и в Цагери. В результате обильных осадков в селе Гуши активизировались оползневые процессы. Из-за сошедшего оползня возникли проблемы с передвижением на автомобильных дорогах.
© сourtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region Последствия проливных дождей и сильного ветра в регионе Самегрело-Земо Сванети
Последствия проливных дождей и сильного ветра в регионе Самегрело-Земо Сванети
© сourtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
Из-за непогоды пострадал и Лентехский район. Там повреждены внутренние сельские и центральные дороги. Поврежден и мост, связывающий с селом Муцди.
Река Мухра вышла из берегов, в результате чего повреждена автомобильная дорога, идущая к селу Твиби. Проблемы возникли и на автомобильной дороге, идущей в направлении Хачеши-Бавари. Движение в этих направлениях ограничено.
На месте мобилизована специальная техника. Очистительные работы идут в интенсивном режиме. В обоих регионах продолжаются ликвидационные работы. На месте остаются сотрудники спасательной службы.
Непогода создала проблемы и региону Имерети. На одной из улиц города Кутаиси затопленным оказался первый этаж жилого дома. По словам местных жителей, река Риони вышла из берегов и повредила дома. Пострадавшие просят от мэрии города помощи.
© сourtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region Последствия проливных дождей и сильного ветра в регионе Самегрело-Земо Сванети
Последствия проливных дождей и сильного ветра в регионе Самегрело-Земо Сванети
© сourtesy of Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti Region
С последствиями стихии борется и регион Самегрело - Земо Сванети. Больше всего проблем ливень создал селам Сенаки – затоплены улицы, вода пробралась в жилые дома. Нескольких семей пришлось перевести в безопасное место. Повреждены мосты и внутренние дороги.
По словам мэра Сенаки Вахтанга Гаделия, из-за проливных дождей возникли паводки, в результате чего затопленным оказался город, повреждены четыре моста.
На месте работают спасатели. Продолжаются очистительные работы. Специальная комиссия с утра приступила к подсчету ущерба.