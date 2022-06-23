Осторожно, лесные пожары – что нужно знать при появлении очагов возгорания в Грузии
15:19 23.06.2022 (обновлено: 16:47 23.06.2022)
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of GeorgiaТушение лесного пожара
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Летом лесные пожары в Грузии, к сожалению, происходят ежегодно. Основными причинами возгорания являются непотушенная сигарета, сильная жара и ветер, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, поджег травы, костры и другое
В связи с наступлением летнего сезона Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии публикует рекомендации для жителей страны в случае пожаров.
Как отмечают в Центре, во время лесных пожаров воздух загрязняется твердыми частицами, монооксидом углерода, оксидом азота, диоксидом серы и органической примесью. Во время пожара, помимо ожогов, может случиться ухудшение функции легких (дистресс-синдром), обострение астмы, респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
В случае пожара, вспыхнувшего в результате высокой температуры, в период сильного загрязнения воздуха лучше оставаться в помещении, особенно на улицу не должны выходить дети и пожилые люди.
Специалисты советуют сохранять в помещении сравнительно низкую температуру и не открывать окна.
© photo: press-service of the Ministry of Internal Affairs of GeorgiaУчения "Гражданская безопасность 2021" - тушение лесного пожара
Учения "Гражданская безопасность 2021" - тушение лесного пожара
© photo: press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Что касается кондиционера, он защищает от жары и загрязненного воздуха, но нужно учесть, что если у кондиционера есть устройство внешнего блока и рециркуляции, то во время пожара нужно включить только режим рециркуляции. Есть есть возможность, поменяйте фильтр кондиционера и замените его на фильтр высокой эффективности.
Во время пожара также важно отключить вентиляционную систему чистого воздуха кондиционера и ликвидировать любой источник загрязнения, будь это сигаретный дым, использование печи, аэрозолей или другое.
При выходе на улицу следует использовать маску с фильтрацией мелких частиц и герметично покрывающую нос и рот.
© Courtesy of Giorgi KvirikashviliВоеннослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу
Военнослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу
© Courtesy of Giorgi Kvirikashvili
Каждый год национальное лесное агентство Грузии предупреждает граждан о повышенной угрозе лесных пожаров и призывает к осторожности. Когда в лесах Грузии высыхает почва и травяное покрытие, это усиливает вероятность возникновения пожара и его быстрое распространение.
В Грузии вступили в силу новые правила пользования лесом, согласно которым разжигать костры в лесах теперь будет возможно только в специальных местах.
Поздней весной и летом в Грузии многие жители отправляются отдыхать на природу. Как правило, отдых сопровождается пикником с костром. Теперь, по новым правилам, разжечь костер туристы смогут в лесу только в специальных местах со специальным указателем.
Напомним, ежегодно в стране происходит в среднем до 12 тысяч пожаров, из них около 100-150 лесные, которые уничтожают сотни гектаров леса.