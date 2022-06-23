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Певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии
Певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии
Исполнитель скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T11:17+0400
2022-06-23T11:17+0400
2022-06-23T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Известного грузинского певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии в Тбилиси.Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни. Российские СМИ пишут, что артист умер во сне из-за проблем с сердцем.Панихида пройдет 24 и 25 июня по адресу: г. Тбилиси, Тианетское шоссе. Вынос тела – 26 июня в 14:00 из храма Сиони.Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
леван кбилашвили, москва, тбилиси, любовь успенская, константин меладзе, культура, новости, грузия
Певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии
11:17 23.06.2022 (обновлено: 11:26 23.06.2022)
Исполнитель скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Известного грузинского певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии в Тбилиси.
Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни. Российские СМИ пишут, что артист умер во сне из-за проблем с сердцем.
Панихида пройдет 24 и 25 июня по адресу: г. Тбилиси, Тианетское шоссе. Вынос тела – 26 июня в 14:00 из храма Сиони.
Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.
После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.