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Певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии

Певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии

Исполнитель скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни 23.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Известного грузинского певца Левана Кбилашвили похоронят в Грузии в Тбилиси.Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни. Российские СМИ пишут, что артист умер во сне из-за проблем с сердцем.Панихида пройдет 24 и 25 июня по адресу: г. Тбилиси, Тианетское шоссе. Вынос тела – 26 июня в 14:00 из храма Сиони.Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.

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леван кбилашвили, москва, тбилиси, любовь успенская, константин меладзе, культура, новости, грузия