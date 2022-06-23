https://sputnik-georgia.ru/20220623/pochemu-saakashvili-ne-smog-navestit-ego-otets--267760635.html

Почему Саакашвили не смог навестить его отец?

Почему Саакашвили не смог навестить его отец?

Саакашвили не ограничено право на встречи – заявление Специальной пенитенциарной службы 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T11:38+0400

2022-06-23T11:38+0400

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новости

грузия

сандро гиргвлиани

валерий гелашвили

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Распространенная информация о том, что осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили якобы ограничили право на встречи, не соответствует действительности, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.Как отмечают в ведомстве, 22 июня в клинику "Вивамеди", где на данный момент Саакашвили проходит курс лечения, пришел его отец – Николоз Саакашвили – и попросил проведать осужденного. В Специальной пенитенциарной службе ему разъяснили, что для посещения осужденного необходимо письменное обращение.В ведомстве поясняют, что осужденный пользуется неограниченными предусмотренными законодательством правами, ярким примером чего является то, что по состоянию на сегодняшний день у Саакашвили было 936 визитеров."Призываем всех воздержаться от введения общества в заблуждение и распространения неуточненной информации", – отмечено в заявлении ведомства.Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.

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новости, грузия, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, специальная пенитенциарная служба