https://sputnik-georgia.ru/20220623/pochti-30-let-na-sluzhbe-strany---premer-gruzii-pozdravil-sotrudnikov-sluzhby-gosokhrany--267781037.html

"Почти 30 лет на службе страны" - премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны

"Почти 30 лет на службе страны" - премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны

По словам премьера, сотрудники ведомства служат безопасности и стабильности Грузии 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T18:11+0400

2022-06-23T18:11+0400

2022-06-23T18:19+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

анзор чубинидзе

эдуард шеварднадзе

специальная служба государственной охраны

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил ветеранов и сотрудников Специальной службы государственной охраны с 28-летием со дня основания ведомства.Премьер в четверг осмотрел новую спортивную площадку, кинологические вольеры и спортивный зал на территории административного здания. На мероприятии 12 сотрудников службы были награждены медалями за безупречную службу.По словам премьера, сотрудники ведомства почти три десятилетия служат безопасности и стабильности Грузии."Выполнение этой весьма ответственной миссии зачастую сопряжено с высокими рисками и, наряду с профессионализмом, требует преданности стране и делу. За эти последние 28 лет вам пришлось пережить ряд трудностей, в том числе несколько террористических актов", - сказал премьер.Глава правительства отметил активность и успешность сотрудников службы в международных программах. В качестве подтверждения этого успеха, по словам Гарибашвили, в Грузии пройдет 18-я Конференция Международной ассоциации служб личной охраны (APPS) с участием представителей более 50 стран.Специальную службу государственной охраны Грузии создали 23 июня 1994 года по распоряжению Эдуарда Шеварднадзе, на то время главы государства.Изначально главной задачей ведомства было обеспечение безопасности аккредитованных в Грузии дипломатических представительств. Позже службе предоставили право на создание секретной телефонной связи.В настоящее время служба не занимается охраной посольств и диппредставительств. Она обеспечивает безопасность президента, премьер-министра, председателя парламента и Верховного суда, Католикоса-Патриарха, а также гостей страны высокого ранга.

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, эдуард шеварднадзе, специальная служба государственной охраны