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"Почти 30 лет на службе страны" - премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны
"Почти 30 лет на службе страны" - премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны
По словам премьера, сотрудники ведомства служат безопасности и стабильности Грузии 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T18:11+0400
2022-06-23T18:11+0400
2022-06-23T18:19+0400
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ираклий гарибашвили
анзор чубинидзе
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специальная служба государственной охраны
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил ветеранов и сотрудников Специальной службы государственной охраны с 28-летием со дня основания ведомства.Премьер в четверг осмотрел новую спортивную площадку, кинологические вольеры и спортивный зал на территории административного здания. На мероприятии 12 сотрудников службы были награждены медалями за безупречную службу.По словам премьера, сотрудники ведомства почти три десятилетия служат безопасности и стабильности Грузии."Выполнение этой весьма ответственной миссии зачастую сопряжено с высокими рисками и, наряду с профессионализмом, требует преданности стране и делу. За эти последние 28 лет вам пришлось пережить ряд трудностей, в том числе несколько террористических актов", - сказал премьер.Глава правительства отметил активность и успешность сотрудников службы в международных программах. В качестве подтверждения этого успеха, по словам Гарибашвили, в Грузии пройдет 18-я Конференция Международной ассоциации служб личной охраны (APPS) с участием представителей более 50 стран.Специальную службу государственной охраны Грузии создали 23 июня 1994 года по распоряжению Эдуарда Шеварднадзе, на то время главы государства.Изначально главной задачей ведомства было обеспечение безопасности аккредитованных в Грузии дипломатических представительств. Позже службе предоставили право на создание секретной телефонной связи.В настоящее время служба не занимается охраной посольств и диппредставительств. Она обеспечивает безопасность президента, премьер-министра, председателя парламента и Верховного суда, Католикоса-Патриарха, а также гостей страны высокого ранга.
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, эдуард шеварднадзе, специальная служба государственной охраны
"Почти 30 лет на службе страны" - премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госохраны
18:11 23.06.2022 (обновлено: 18:19 23.06.2022)
По словам премьера, сотрудники ведомства служат безопасности и стабильности Грузии
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил ветеранов и сотрудников Специальной службы государственной охраны с 28-летием со дня основания ведомства.
Премьер в четверг осмотрел новую спортивную площадку, кинологические вольеры и спортивный зал на территории административного здания. На мероприятии 12 сотрудников службы были награждены медалями за безупречную службу.
"Приветствую всех действующих сотрудников и ветеранов, уважаемых генералов, офицеров - всех поздравляю с сегодняшним днем. Хочу поблагодарить вас, прежде всего, за вашу службу, за верность, которую вы проявляете по отношению к вашей и нашей работе", - заявил премьер.
По словам премьера, сотрудники ведомства почти три десятилетия служат безопасности и стабильности Грузии.
"Выполнение этой весьма ответственной миссии зачастую сопряжено с высокими рисками и, наряду с профессионализмом, требует преданности стране и делу. За эти последние 28 лет вам пришлось пережить ряд трудностей, в том числе несколько террористических актов", - сказал премьер.
Глава правительства отметил активность и успешность сотрудников службы в международных программах. В качестве подтверждения этого успеха, по словам Гарибашвили, в Грузии пройдет 18-я Конференция Международной ассоциации служб личной охраны (APPS) с участием представителей более 50 стран.
Специальную службу государственной охраны Грузии создали 23 июня 1994 года по распоряжению Эдуарда Шеварднадзе, на то время главы государства.
Изначально главной задачей ведомства было обеспечение безопасности аккредитованных в Грузии дипломатических представительств. Позже службе предоставили право на создание секретной телефонной связи.
В настоящее время служба не занимается охраной посольств и диппредставительств. Она обеспечивает безопасность президента, премьер-министра, председателя парламента и Верховного суда, Католикоса-Патриарха, а также гостей страны высокого ранга.