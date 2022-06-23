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Политолог: Грузия не станет членом ЕС еще много лет - видео
Политолог: Грузия не станет членом ЕС еще много лет - видео
Грузия, возможно, получит статус кандидата в Евросоюз 24 июня, однако чтобы она стала его членом, должно пройти много лет, заявил в интервью Sputnik Грузия... 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T17:55+0400
2022-06-23T17:55+0400
2022-06-23T18:20+0400
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"Безусловно, Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС, но если она его получит, то впереди еще ждет, может быть, 20-30 лет перед самим вступлением в ЕС", - сказал Сихарулидзе.Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Европарламент 23 июня принял резолюцию, согласно которой Грузии статус кандидата должны предоставить после того, как правительство выполнит рекомендации, указанные Еврокомиссией.Окончательное решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата в ЕС, будет принято на саммите Евросоюза 24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.
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евросоюз, грузия, мультимедиа, видео, политика, видео, эксклюзив sputnik грузия, экспертное мнение
Политолог: Грузия не станет членом ЕС еще много лет - видео
17:55 23.06.2022 (обновлено: 18:20 23.06.2022)
Грузия, возможно, получит статус кандидата в Евросоюз 24 июня, однако чтобы она стала его членом, должно пройти много лет, заявил в интервью Sputnik Грузия политолог Арчил Сихарулидзе
"Безусловно, Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС, но если она его получит, то впереди еще ждет, может быть, 20-30 лет перед самим вступлением в ЕС", - сказал Сихарулидзе.
Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
Европарламент 23 июня принял резолюцию, согласно которой Грузии статус кандидата должны предоставить после того, как правительство выполнит рекомендации, указанные Еврокомиссией.
Окончательное решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата в ЕС, будет принято на саммите Евросоюза 24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.